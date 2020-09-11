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Германия назвала условия передачи данных России по Навальному

Для начала нужен официальный запрос российской стороны и решение самого оппозиционера

сегодня, 16:54
Автор:

Владимир Лавский

Прокуратура Берлина заявила, что готова передать дела расследования по Алексею Навальному Российской Федерации по запросу российской стороны и разрешению самого оппозиционера. Об сообщает твиттер ведомства. 

Германия назвала условия передачи данных России по Навальному

"Прокуратура Берлина сообщает, что готова оказать правовую помощь России и предоставить все необходимые данные по расследованию причин отравления Алексея Навального. Для начала важно получить разрешение от самого Алексея. Любая дополнительная информация на данный момент является частью расследования", - идет речь в сообщении. 

Ранее "Комментарии" предположили, как отравление Навального повлияет на отношения Запада и России.

Общего мнения в странах-членах Евросоюза насчет введения санкций в ответ на нарушение Россией режима нераспространения оружия массового поражения нет. Россия как участница Конвенции о запрещении химического оружия должна была уничтожить все его запасы. Например применение химического оружия против своих противников режимом президента Сирии Башара Асада стало основанием для введения персональных санкций США и ЕС в отношении отдельных российских и сирийских граждан в 2017-2019 годы.


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