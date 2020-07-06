ФСБ задержала бывшего украинского футболиста по обвинению в шпионаже

Бывший украинский футболист Василий Василенко получил обвинение в шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс".

Мещанский суд города Москва продлил до сентября арест Василенко. Напомним, украинец был задержан в октябре 2019 года по обвинению в контрабанде. Затем состав преступления изменили на шпионаж.

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен арест до 24 сентября 2020 года жителя Украины Василию Василенко. Его обвиняют по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж)", - сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Детали дела не разглашаются. Как сообщают источники, следствие под грифом "секретно" проводит московское управление Федеральной службы безопасности.

Василий Василенко - украинский полузащитник, успевший поиграть на профессиональном уровне за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" (Новотроицк).

Как уже писали "Комментарии", ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с камер наблюдений, на котором якобы украинский пограничник Евгений Добринский незаконно пересек административную границу с Крымским полуостровом.





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