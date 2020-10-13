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ФОТОФАКТ: во Львове самолет плюхнулся на "пузо" при посадке

Из-за аварии пришлось приостановить работу аэропорта

сегодня, 15:51
Автор:

Таисия Ерохина

Во Львове в аэропорту с одним из самолетов произошла авария. Об этом сообщает Международный аэропорт "Львов" в Facebook.

ФОТОФАКТ: во Львове самолет плюхнулся на "пузо" при посадке

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Так, 12 октября, в 15:30 частный самолет марки "РиреrРА-30", летевший по маршруту "Цунив — Львов — Жешув", во время пробега на взлетной полосе попал в аварию. Самолет остановился с незначительными повреждениями, потому как произошла техническая неисправность — облом стойки шасси. Отмечается, что никто из членов экипажа не пострадал.

Добавим, что самолет оперативно эвакуировали. На время работ львовский аэропорт пришлось закрыть на 1 час 20 минут.

Сообщается, что из-за произошедшего два самолета, которые должны были лететь во Львов, были переправлены на запасные аэродромы. Речь идет о рейсе авиакомпании "Роза Ветров" Киев — Львов в Ивано-Франковск и грузовом рейсе авиакомпании "Элерон" в аэропорт в г. Жешув.

В 17:00 аэропорт заработал в штатном режиме. Комиссия занялась выяснением причин аварии.

Напомним, в Киевской области упал самолет: есть жертвы.

Как сообщалось, спрос на частные самолеты остается высоким, несмотря на пандемию коронавируса.


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