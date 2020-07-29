Фотофакт: в Бразилии на оживленную улицу рухнул самолет

В Гуабируба, Бразилия, легкий самолет упал на улицу, чудом не задев автомобили и пешеходов. Об этом пишет “Корреспондент”.

Авария произошла во время демонстрационного полета, на котором настоял покупатель самолета. Двигатель на высоте 300 метров остановился и самолет начал падать. Во время аварийной посадки он задел провода.

Отмечается, что при падении самолет перевернулся, одно из крыльев и двигатель разрушились, но кабина почти не пострадала. Пилот и покупатель самолета остались живы и самостоятельно выбрались из обломков.

Ранее мы сообщали, что в Швейцарии произошла авиакатастрофа. Легкомоторный самолет, находясь в Альпах на высоте более 3000 метров, потерпел крушение. Погибло четыре человека. По информации местной полиции, катастрофа произошла в южном швейцарском кантоне Вале. Около полудня им позвонил очевидец и сообщил о том, что видит падающий самолет. Через время копам сообщили и место крушение, откуда шел дым. Спасатели и правоохранители прибыли туда на вертолете. Увы, помощь оказывать не потребовалось: двое швейцарцев и два австрийца уже были мертвы. Позже выяснилось, что самолет взлетел в Берне и должен был туда же вернуться. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!