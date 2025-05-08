«Финансовая помощь от UNICEF в размере 10 800 грн»: что известно

Мошенники в Telegram ищут жертв, которым предлагают финансовую помощь от UNICEF . Они добавляют людей в группу, где предлагают получить выплату в размере 10800 грн якобы от "новой социальной программы". Для убедительности предоставят скрин "выплаты". Также там есть подставные "счастливчики", "лично только что получившие" деньги. Такую схему предупреждает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности со ссылкой на проект BRAMA.

Мошенники предлагают денежную помощь от UNICEF

Мошенники предлагают перейти по фишинговым ссылкам, которые якобы ведут к официальным формам для подачи заявок на "помощь". На самом деле на таких поддельных сайтах у людей требуют ввести персональные данные, которые могут использоваться в дальнейшем для финансовых махинаций.

В Центре подчеркивают:

• Не переходите по неизвестным ссылкам, обещающим быстрое получение выплат или другой помощи;

• Получайте информацию только из официальных источников;

• Не предоставляйте свои личные данные неизвестным лицам или на подозрительных сайтах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская певица Ирина Федишин, активно поддерживающая Вооруженные силы Украины и недавно передавшая на фронт 376 автомобилей, стала жертвой мошеннических схем.

В своем Instagram-блоге артистка рассказала о досадном случае, произошедшем в последние дни. По словам Ирины, неизвестные звонят по телефону военным, представляясь якобы представителями ее благотворительного фонда. Псевдоволонтеры предлагают военным автомобили, а впоследствии потребуют деньги — якобы за сам транспорт, горючее или "дополнительные услуги".

Федишин немедленно отреагировала на ситуацию и решительно отрицала какую-либо причастность к таким действиям. Она подчеркнула, что все автомобили ее фонд передает непосредственно в руки защитников, без каких-либо посредников и абсолютно бесплатно.