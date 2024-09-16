Фейковые письма начали получать украинцы: чему не стоит верить

Украинцам на почтовые адреса начали приходить электронные письма, якобы от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о ракетном обстреле Ровенской АЭС, повлекшем повышенный уровень радиации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Иллюстративное фото

В письмах также указываются инструкции по эвакуации и ссылки на неизвестные сомнительные ресурсы.

Отмечается, что ГСЧС не рассылала подобные сообщения, а почты структуры не были сломаны. Вероятно, эти письма рассылались из почтовых ящиков-двойников и являются частью российской информационной атаки с целью посеять панику среди населения, дискредитировать украинские госструктуры и снизить уровень доверия к ним.

"Если вы получили подобное письмо, отметьте его как спам и ни в коем случае не переходите по указанным ссылкам. Если вы все же перешли по ссылке, обратитесь в Киберполицию", – отмечают в ЦПД.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Горит более 240 гектаров леса: страшные пожары накрыли Донбасс (ВИДЕО)

Вчера ночью российские войска обстреляли город Лиман на Донетчине, в результате чего возникло возгорание леса. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь леса на сотни метров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На месте происшествия работают пожарные Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства. Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний. Посредством БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство чрезвычайников вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара.

По состоянию на сегодняшнее утро огонь прошел уже около 240 га леса. Ликвидация пожара продолжается. Фото и видео – по ссылке.