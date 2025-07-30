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Фальшивые инвалидности и сверхвысокие пенсии: накажут ли прокуроров за незаконные схемы

В Черкасской области прокурор пойдет под суд из-за наличия фальшивой инвалидности

30 июля 2025, 13:15
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Кречмаровская Наталия

Прокуроры, незаконно оформившие инвалидность, вероятно, не уйдут от наказания. В Государственном бюро расследований сообщили, что завершили досудебное расследование по заместителю руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Сообщили, что он путём мошеннической схемы получал пенсию на основании противоправно установленной группы инвалидности.

Фальшивые инвалидности и сверхвысокие пенсии: накажут ли прокуроров за незаконные схемы

Суд. Иллюстративное фото

В ГБР сообщили, что, намереваясь противоправно получить группу инвалидности, в 2020 году прокурор обратился к семейному врачу с жалобами на боли в органах пищеварения. Его направили на лечебно-консультативную комиссию. Там ему, по данным Бюро, оформили медицинские документы с безосновательными неподтвержденными диагнозами. Затем его направили для прохождения медико-социальной экспертизы.

"Несмотря на отсутствие тяжелых расстройств здоровья должностные лица КП "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы Черкасского областного совета" приняли незаконное решение об установлении прокурору ІІ группу инвалидности (пожизненно). Следует отметить, что весь процесс с момента первого обращения к врачу к установлению группы инвалидности состоялся всего за 4 дня”, — говорится в сообщении ГБР.

Получив инвалидность прокурор подал необходимые документы в Пенсионный фонд для получения пенсии по инвалидности. Таким образом с июля 2020 года по конец ноября 2024 года прокурор незаконно получил 477 тыс. грн пенсии.

В ходе досудебного расследования фигурант уволен с руководящей должности. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В ГБР сообщили, что также в суд направлен обвинительный акт в отношении председателя Черкасской областной МСЭК №2, способствовавшего прокурору в ускоренном оформлении инвалидности. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, совершенный группой лиц).

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Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-prokurora-z-cherkaskoi-oblasti-yakij-nezakonno-otrimav-invalidnist
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