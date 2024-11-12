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Европа уже не интересна: мужчины выбирают новые маршруты для незаконного выезда из Украины

Какие маршруты выбирают мужчины, чтобы незаконно выехать из Украины

сегодня, 13:34
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Кречмаровская Наталия

Жителя Киевской области задержали вблизи одного из приграничных населенных пунктов – 26-летний мужчина пытался подкупить пограничника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию государственной пограничной службы Украины.

Европа уже не интересна: мужчины выбирают новые маршруты для незаконного выезда из Украины

Иллюстративное фото

Военнообязанный был задержан в Камень-Каширском районе — он предложил должностному лицу ГПСУ взятку в размере 3 тысяч долларов США за незаконное пересечение украинско-белорусской границы. “О предложении неправомерной выгоды военнослужащий сразу сообщил сотрудникам внутренней безопасности ведомства. Взяточника задержали с поличным, когда он передавал пограничнику первую часть неправомерной выгоды — 2000 долларов США”, — сообщили в ГПСУ.

Военнообязанного задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", его ждет уголовная ответственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на западной границе зафиксировано более 40 случаев гибели людей при попытках незаконного пересечения государственной границы.

Недавно обнаружили дежурного погибшего. Недалеко от границы с Румынией обнаружили останки человека и личные вещи. Информацию об обнаружении местными жителями недалеко от границы тела человека получили пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда.

Узнать подробнее, кто мог погибнуть вблизи границы и обнаружили вблизи тела, можно по ссылке.



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/44791-na-volini-zatrimali-gromadyanina-yakij-proponuvav-3-tisyachi-dolariv-prikordonniku-abi-potrapiti-v-bilorus
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