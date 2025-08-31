Европа шокирована убийством Андрея Парубия: реакции лидеров ЕС и дипломатов

Европейские политики и дипломаты отреагировали на трагическую новость об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове. О своих соболезнованиях и шоке от события заявили представители Евросоюза, Польши, Литвы и Европарламента.

Андрей Парубий. Фото из открытых источников

Посолка ЕС в Украине Катарина Матернова обнародовала заявление в соцсетях, назвав убийство Парубия "шокирующим" и глубоко расстроившим европейское сообщество.

"Шокирована и глубоко расстроена убийством Андрея Парубия во Львове. Он был борцом за украинскую демократию. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Мои соболезнования семье и друзьям", — написала Матернова.

Глава польского МИД напомнил о своей личной встрече с Парубием во время Революции Достоинства.

"Я познакомился с Андреем Парубием как командиром Гвардии Майдана... Позже он помог Польше эвакуировать наше консульство из Севастополя во время российского аншлюса. Новость о его убийстве во Львове шокирует. Выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации", — отреагировал Сикорский.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также выразил соболезнования.

"Шокирующая новость из Львова о смерти Андрея Парубия, бывшего Председателя Верховной Рады Украины и борца за европейское будущее Украины. Мои искренние соболезнования семье и близким", — написал Будрис.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола назвала убийство Парубия "ужасным".

"Глубоко шокирована ужасным убийством бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия во Львове. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям", — сообщила Мецола.

Что известно об убийстве Парубия

Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Нападающий подъехал к политику на электровелосипеде, выстрелил восемь раз и скрылся. Львовская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного убийства Парубия. Нападающего до сих пор разыскивают.

