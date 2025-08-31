Европа шокирована убийством Андрея Парубия: реакции лидеров ЕС и дипломатов

Рубрики
Европейские политики и дипломаты отреагировали на трагическую новость об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове. О своих соболезнованиях и шоке от события заявили представители Евросоюза, Польши, Литвы и Европарламента.
Андрей Парубий. Фото из открытых источников
Посолка ЕС в Украине Катарина Матернова обнародовала заявление в соцсетях, назвав убийство Парубия "шокирующим" и глубоко расстроившим европейское сообщество.
Глава польского МИД напомнил о своей личной встрече с Парубием во время Революции Достоинства.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также выразил соболезнования.
Президент Европейского парламента Роберта Мецола назвала убийство Парубия "ужасным".
Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Нападающий подъехал к политику на электровелосипеде, выстрелил восемь раз и скрылся. Львовская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного убийства Парубия. Нападающего до сих пор разыскивают.
