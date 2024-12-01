«Это самозащита», – известный журналист встал на сторону военного, обвиняемого в стрельбе в отеле Sky Loft

Военный журналист Юрий Бутусов прокомментировал ситуацию со стрельбой в столичной гостинице Sky Loft , произошедшая в ночь на 23 ноября. Тогда в ходе драки и последующего применения огнестрельного оружия один человек погиб, а двое получили ранения.

Юрий Бутусов (фото из открытых источников)

Совершил выстрелы Дмитрий Рашевский – спортсмен из Запорожья, которого в прошлом связывали с криминальным миром. Выяснилось, что с 2022 года Рашевский является добровольцем, военным, имеет УБД и несколько государственных наград.

Журналист Юрий Бутусов указывает, что, по его информации, Рашевский проходит службу в составе военной разведки Украины. Однако позже в сети обнародовали УБД военнослужащего: его Дмитрию Рашевскому в 2023 году выдала военная часть А0987, которая, по данным из открытых источников, принадлежит ССО.

Также друзья ныне обвиняемого разместили в соцсетях фотографии Рашевского, очевидно, по боевым задачам. Другая группа военных записала видео в поддержку собратья.

По поводу погибшего им оказался Александр Каназирский — одесский предприниматель и заместитель директора общественного благоустройства Южного городского совета Одесской области. У него было удостоверение сотрудника муниципального караула этой общины, а также огнестрельное оружие. Подлинность удостоверения пока не подтверждена.

Журналист Юрий Бутусов одновременно называет Каназирского возможно причастным к определенным криминальным группировкам, контролирующим Южный порт.

"Очевидно, что в холле отеля было руководство мафиозной группировки, которая действовала на территории порта Южной Одесской области вместе со своими охранниками…они спровоцировали смертельную драку", – пишет журналист.

Обнаруженные детали подтверждают, что Рашевский мог произвести выстрелы на предубеждения в пределах самозащиты. Ведь за несколько минут трагических событий 4 мужчин из компании одесских предпринимателей получили оружие, перезарядили его и двинулись в направлении Дмитрия Рашевского, который это видел. В их числе был и погибший.

В пользу ныне обвиняемого военного говорит также тот факт, что к стрельбе его сильно избили и применили против него слезоточивый газ. То есть мужчина был максимально дезориентирован, что подтверждают записи с камер наблюдения.

В то же время из свидетельств очевидцев, с самого начала еще одним участником конфликта был молодой человек Тадей Мельничук, который находился на баре с собственной охраной. Именно он коварно ударил Рашевского на выходе из заведения, что привело к потере сознания.

Как свидетельствует один из гостей ресторана в тот вечер, Фаддей является постоянным посетителем Sky Loft и это не первая драка при его участии в этом отеле. Он уже неоднократно провоцировал подобные стычки, находясь в состоянии алкогольного или иного опьянения.