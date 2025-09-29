Оккупированная российскими захватчиками Запорожская АЭС шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой, а питание систем безопасности и систем, важных для безопасности АЭС, обеспечивается работой резервных дизельных электростанций. Об этом сообщают в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины .

Есть угроза ядерной и радиационной опасности для Украины и Европы: что известно

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий – все эти действия вполне могут привести к развитию событий по самому худшему сценарию. Пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности. Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех шести реакторах и бассейнах выдержки", — отметил Глава Госатомрегулирования – Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

Он подчеркнул, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

Напомним, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС. Однако Россия цинично игнорирует их, равно как и ряд резолюций Совета Управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, Генеральной Ассамблеи ООН, призывающих к деоккупации, демилитаризации ЗАЭС, возвращению ее под контроль Украины.

