Недилько Ксения
Оккупированная российскими захватчиками Запорожская АЭС шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой, а питание систем безопасности и систем, важных для безопасности АЭС, обеспечивается работой резервных дизельных электростанций. Об этом сообщают в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины .
Есть угроза ядерной и радиационной опасности для Украины и Европы: что известно
Он подчеркнул, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.
Напомним, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС. Однако Россия цинично игнорирует их, равно как и ряд резолюций Совета Управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, Генеральной Ассамблеи ООН, призывающих к деоккупации, демилитаризации ЗАЭС, возвращению ее под контроль Украины.
