Еще одна страна мира введет смертную казнь

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Владимир Лавский
С 1 ноября 2020 года Бангладеш введет введет смертную казнь для сексуальных насильников. Об этом сообщает британский портал The Guardian.
По данным источника, в последнее время в стране резко возросло количество сексуальных домогательств. Из-за чего женщины и небезразличные граждане неоднократно выходили на улицы, устраивая акции протеста. Секретарь правительства Серджер Ислам подтвердил, что власти страны вынуждены пойти на данный шаг.
Также Серджер Ислам отметил, что очень часто женщины не обращаются за помощью в полицию, стесняясь того, что случилось. После этого они могут и дальше терпеть насилие.
На данный момент смертная казнь законодательно прописана в 58 странах.
Ранее "Комментарии" собрали подборку, как наказывают за нарушение карантина в разных странах. В некоторых по-прежнему актуальна смертная казнь.
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