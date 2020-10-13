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Еще одна страна мира введет смертную казнь

В Бангладеше будут наказывать насильников смертной казнью

сегодня, 16:40
Автор:

Владимир Лавский

С 1 ноября 2020 года Бангладеш введет введет смертную казнь для сексуальных насильников. Об этом сообщает британский портал The Guardian. 

Еще одна страна мира введет смертную казнь

По данным источника, в последнее время в стране резко возросло количество сексуальных домогательств. Из-за чего женщины и небезразличные граждане неоднократно выходили на улицы, устраивая акции протеста. Секретарь правительства Серджер Ислам подтвердил, что власти страны вынуждены пойти на данный шаг. 

"Сейчас у нас очень много насилия над женщинами. Мы рассматривает не только вариант смертной казни, но и пожизненного заключения. Будем рассматривать каждый случай по отдельности", — отметил секретарь. 

Также Серджер Ислам отметил, что очень часто женщины не обращаются за помощью в полицию, стесняясь того, что случилось. После этого они могут и дальше терпеть насилие. 

На данный момент смертная казнь законодательно прописана в 58 странах. 

Ранее "Комментарии" собрали подборку, как наказывают за нарушение карантина в разных странах. В некоторых по-прежнему актуальна смертная казнь. 



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