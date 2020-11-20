Эрдоган задержал 101 террориста в ходе масштабной антитеррористической операции (фото)

В ходе расследования против террористической организации РПК в Диярбакыре ордера на арест были выданы 101 подозреваемому, которые принадлежат к различным профессиям.

Фото: из открытых источников

Расследование инициировала Генеральная прокуратура Диярбакыра. В Диярбакыре, Измире, Стамбуле и Адыямане группы полиции начали операцию по задержанию подозреваемых. По предварительной информации, в ходе рейдов в Диярбакыре уже были задержаны 15 адвокатов.

Во время обыска были изъяты компьютеры, книги и многие цифровые материалы, найденные в домах. Подозреваемые были доставлены в отделение полиции для дачи показаний.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время визита на Кипр, что переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании "двух отдельных государств" на острове. Как сообщает местное издание, на острове начались протесты против визита Эрдогана и его призывов о провозглашении "псевдонезависимого государства". Люди выкрикивали возле турецкого посольства "Анкара, убери руки от нас" и "Помните, эта страна наша". Полиция вмешалась в протест.





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