Экспорт зерна: из-за повреждения пути в Румынии сошли с рельс вагоны украинских аграриев

Вечером 29 июня в Румынии (регион Яссы) сошли с пути 11 вагонов украинского аграрного холдинга “Кернел”, которые используются для экспорта украинского зерна. Как сообщают румынские СМИ, вагоны (всего 32 штуки) были пустыми и возвращались в Украину после разгрузки в порту Констанца.

Происшествие в Румынии.





Среди предполагаемых причин происшествия называют как плохое состояние железнодорожной инфраструктуры на данном участке пути, так и износ самих вагонов. На данный момент эксперты выступают за первую версию и называют, что причиной аварии стал температурный выброс пути (искривление рельсов). Судя по фотографиям, на этом участке производился средний ремонт и щебень был только недавно прогрохотан. Выброс пути является типичной проблемой после прогрохотки щебня в жаркое время года.





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