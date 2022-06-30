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Экспорт зерна: из-за повреждения пути в Румынии сошли с рельс вагоны украинских аграриев

Вагоны поезда были пустыми и возвращались в Украину

сегодня, 18:08
Автор:

Станислав Молчанов
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Вечером 29 июня в Румынии (регион Яссы) сошли с пути 11 вагонов украинского аграрного холдинга “Кернел”, которые используются для экспорта украинского зерна. Как сообщают румынские СМИ, вагоны (всего 32 штуки) были пустыми и возвращались в Украину после разгрузки в порту Констанца.

Экспорт зерна: из-за повреждения пути в Румынии сошли с рельс вагоны украинских аграриев

Происшествие в Румынии.


Среди предполагаемых причин происшествия называют как плохое состояние железнодорожной инфраструктуры на данном участке пути, так и износ самих вагонов. На данный момент эксперты выступают за первую версию и называют, что причиной аварии стал температурный выброс пути (искривление рельсов). Судя по фотографиям, на этом участке производился средний ремонт и щебень был только недавно прогрохотан. Выброс пути является типичной проблемой после прогрохотки щебня в жаркое время года.




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Источник: https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/tren-cu-vagoane-ucrainene-care-au-dus-cereale-in-portul-constanta-deraiat-in-iasi-care-a-fost-cauza.html
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