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Экспертная комиссия опубликовала итоги проверки работ и.о. министра образования Украины на плагиат

Плагиат в работах Сергея Шкарлета подтвержден

сегодня, 14:34
Автор:

Владимир Лавский

Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета. Об этом сообщила нардеп от "Голоса" Инна Совсун на своей странице в фейсбуке со ссылкой на ответ депутатского обращения.

Экспертная комиссия опубликовала итоги проверки работ и.о. министра образования Украины на плагиат

"В трех работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета есть плагиат. Это подтвердили и трое международных экспертов, и украинские специалисты, поэтому сомнений не остается. У меня простое объяснение. Все, кому небезразлично украинское образование и наука, понимают, что недобросовестный и некомпетентный человек не может возглавлять министерство, иначе нас ждет катастрофа. Свою некомпетентность господин Шкарлет уже ярко продемонстрировал — провал подготовки учебных заведений к учебному году в условиях карантина очевиден", — написала Совсун. 

Совсун подчеркнула, что общественность должна требовать от президента Владимира Зеленского отставки Шкарлета с должности.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие вызовы предстоит решить Сергею Шкарлету на данной должности. 

Кадровый шаг Кабмина по назначению и.о. министра образования кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает реакцией на риск проведения ВНО, которое может повлиять на имидж правительства и власть Зеленского целом. Эксперт сомневается, что при данном кадровом решении учитывали профспособности и антикризисные навыки Шкарлета.

"То, что "зеленое" правительство не желает искать диалога с "полузеленым" парламентом, демонстрирует институциональный кризис и отсутствие слаженности "зеленой власти". Поэтому не удивлюсь, если "Слуга народа" к следующим выборам подойдет в формате нескольких политических сил", – отмечает политэксперт.

Главными вызовами для министерства образования, по мнению Дмитрия Гаврилюка, в настоящее время является обеспечение проведения ВНО, а также – адекватной коммуникации с гражданами, чтобы объяснить рациональность правительственного шага отменить ВНО для школьников с оккупированных районов Луганской и Донецкой области и АР Крым. Не объяснение этого шага усилит непонимание среди выпускников школ в самой Украине. Они уже начинают интерпретировать эту ситуации с позиции несправедливости по отношению к себе, отмечает эксперт.



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