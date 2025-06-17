Эксперт назвал два сценария, как действительно может начаться третья мировая война

Британский эксперт по безопасности и обороне и профессор Букингемского университета Энтони Глиз очертил два вероятных сценария, которые могут привести к началу третьей мировой войны. По его словам, глобальный конфликт может спровоцировать военные действия на Ближнем Востоке, а также война России против Украины.

В мире может начаться третья мировая война. Фото из открытых источников

Иран и Израиль: первый сценарий третьей мировой войны

По словам профессора Глиза, первый путь к глобальному противостоянию состоит в эскалации на Ближнем Востоке. Эксперт считает, что жесткие удары Ирана в ответ на атаки Израиля могут объединить вокруг себя даже ослабленных союзников Тегерана, в том числе Хезболла, хуситов, остатки ХАМАС и другие силы в регионе и за его пределами. Такая коалиция способна превратить локальный конфликт в многоуровневую войну, в которую постепенно втянутся мировые государства.

"Мы видим, что агрессия Ирана, подкрепленная поддержкой региональных союзников, может стать той искрой, которая зажжет пожар глобальной войны", – предостерегает Глиз.

Россия и Украина: второй сценарий третьей мировой войны

Второй вариант британский профессор связывает с войной в Украине. По его словам, при президентстве Дональда Трампа или в периоды политической нестабильности, США может показаться ослабленной страной в глазах авторитарных режимов. Как следствие, Глиз видит возможность агрессивных действий со стороны России, Китая или Северной Кореи.

"Мы помним, что Путин запускает беспилотники "шахед" по Украине, а во-вторых, что наши враги и противники, Путин, Ким Чен Ын и Си, видят ослабленные США за Трампа и могут прийти к выводу, как и Нетаньяху, что сейчас самое время реализовать свои планы в Украине, Южной Корее и Тайване", — предупреждает профессор.

По мнению Глиза, главным врагом для британцев будет путинская Россия. По его словам, вероятная третья мировая война начнется не только с обычного военного нападения, но и с масштабной кибератаки, которая будет направлена на правительственные системы. Кроме того, эксперт обращает внимание на открытость стратегических объектов в демократических странах, которые можно найти на картах Google или Apple Maps, в частности ядерные объекты и склады боеприпасов.

Энтони Глиз указывает, что для предупреждения третьей мировой войны, Великобритания может последовать примеру израильской операции в Иране, где превентивный удар был направлен на недопущение атаки. По его мнению, в случае явной угрозы нападения со стороны России, Лондон должен действовать на опережение.

"Наш премьер-министр приказал бы нанести превентивный удар по Москве. Мы бы сделали с ними именно то, что они надеялись сделать с нами. И мы бы были в безопасности в течение следующего десятилетия", — заключает Глиз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о путинском генерале, который заявил, что третья мировая война уже началась.

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