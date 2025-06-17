Эксперт назвал два сценария, как действительно может начаться третья мировая война

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Британский эксперт по безопасности и обороне и профессор Букингемского университета Энтони Глиз очертил два вероятных сценария, которые могут привести к началу третьей мировой войны. По его словам, глобальный конфликт может спровоцировать военные действия на Ближнем Востоке, а также война России против Украины.
В мире может начаться третья мировая война. Фото из открытых источников
По словам профессора Глиза, первый путь к глобальному противостоянию состоит в эскалации на Ближнем Востоке. Эксперт считает, что жесткие удары Ирана в ответ на атаки Израиля могут объединить вокруг себя даже ослабленных союзников Тегерана, в том числе Хезболла, хуситов, остатки ХАМАС и другие силы в регионе и за его пределами. Такая коалиция способна превратить локальный конфликт в многоуровневую войну, в которую постепенно втянутся мировые государства.
Второй вариант британский профессор связывает с войной в Украине. По его словам, при президентстве Дональда Трампа или в периоды политической нестабильности, США может показаться ослабленной страной в глазах авторитарных режимов. Как следствие, Глиз видит возможность агрессивных действий со стороны России, Китая или Северной Кореи.
По мнению Глиза, главным врагом для британцев будет путинская Россия. По его словам, вероятная третья мировая война начнется не только с обычного военного нападения, но и с масштабной кибератаки, которая будет направлена на правительственные системы. Кроме того, эксперт обращает внимание на открытость стратегических объектов в демократических странах, которые можно найти на картах Google или Apple Maps, в частности ядерные объекты и склады боеприпасов.
Энтони Глиз указывает, что для предупреждения третьей мировой войны, Великобритания может последовать примеру израильской операции в Иране, где превентивный удар был направлен на недопущение атаки. По его мнению, в случае явной угрозы нападения со стороны России, Лондон должен действовать на опережение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о путинском генерале, который заявил, что третья мировая война уже началась.
Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили, что ждет человечество в случае ядерной войны между Россией и США.
Новости