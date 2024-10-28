Экс-чиновника ВСУ разоблачили на незаконном обогащении на 56 млн грн: подробности

Экс-чиновник Сил логистики предстанет перед судом — его обвиняют в незаконном обогащении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



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"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении экс-начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ по фактам незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины)", — сообщили в Офисе.

В ходе проведения расследования выяснили, что экс-чиновник, являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, незаконно приобрел активы на сумму почти 56 млн грн. Чиновник приобрел автомобиль Toyota 2022 выпуска, квартиру в г. Киев, областную базу специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 кв. м, 53 земельных участка в разных регионах, а также единственный имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

“Кроме этого, обвиняемый умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В ежегодной декларации за 2022 год он отразил наличные денежные средства на общую сумму более 2 млн грн”, — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора пояснили, что согласно официальным данным о доходах экс-чиновника и членов его семьи, а также их расходах, он не мог сэкономить указанные средства.

По ходатайству прокурора на незаконно приобретенные активы судом наложен арест.

По данным ГБР, в марте 2024 года к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 30 млн грн.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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