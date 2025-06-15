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Единственный выживший в авиакатастрофе Air India рассказывает, как именно он спасся во время падения самолета

Он стал единственным пассажиром из 242 человек, которые были на борту упавшего в Индии самолета.

сегодня, 12:25
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Slava Kot

12 июня в Индии произошла авиакатастрофа, в которой погиб 241 пассажир и член экипажа рейса Air India. Единственным выжившим в этой страшной ситуации оказался 40-летний британец индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. С больничной койки он рассказал, как ему удалось выбраться из-под обломков самолета и выжить там, где погибли сотни человек.

Единственный выживший в авиакатастрофе Air India рассказывает, как именно он спасся во время падения самолета

Вишваш Кумар Рамеш. Фото: PTI

Самолет Boeing 787-8 выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон и потерпел крушение менее чем через минуту после взлета. Борт с 242 людьми врезался в жилые здания. Среди погибших на самолете были 169 граждан Индии, 53 британца, а также граждане Канады и Португалии. Единственным выжившим стал Вишваш Кумар Рамеш, сидевший на месте 11A.

"Через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро. Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу", — сказал Рамеш.

Очевидцы сняли на видео момент, как единственный выживший из самолета идет к машине скорой помощи, хромая и покрытый порезами и синяками. Эти кадры мгновенно разлетелись соцсетями.

Единственный выживший в авиакатастрофе Air India рассказывает, как именно он спасся во время падения самолета - фото 2

Кадр из видео, где единственный пассажир Air India выжил после падения самолета

В разговоре с индийскими СМИ он подробно рассказал о своих действиях в момент аварии самолета.

"Мне удалось расстегнуть ремень безопасности, я протолкнулся ногой через отверстие и выполз наружу. Когда дверь сломалась и я увидел свободное место, я попытался выбраться – и мне это удалось. С другой стороны не было шансов: все было разрушено. Я видел, как люди умирали на моих глазах — стюардессы и два человека, которых я видел рядом", — добавил британец.

По словам врача Дхавала Гамети, который занимается Рамешем в больнице Ахмедабада, потерпевший имеет многочисленные травмы и находится в шоковом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пассажире, выжившем после падения самолета в Казахстане. Он рассказал, что на самом деле произошло в самолете.

Также "Комментарии" писали о реакции Украины на падение пассажирского самолета в Индии.



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Источник: https://www.hindustantimes.com/world-news/us-news/who-is-vishwash-kumar-ramesh-the-lone-survivor-of-air-india-ahmedabad-plane-crash-seated-in-11a-101749772991921.html
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