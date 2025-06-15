Единственный выживший в авиакатастрофе Air India рассказывает, как именно он спасся во время падения самолета

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Slava Kot
12 июня в Индии произошла авиакатастрофа, в которой погиб 241 пассажир и член экипажа рейса Air India. Единственным выжившим в этой страшной ситуации оказался 40-летний британец индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. С больничной койки он рассказал, как ему удалось выбраться из-под обломков самолета и выжить там, где погибли сотни человек.
Вишваш Кумар Рамеш. Фото: PTI
Самолет Boeing 787-8 выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон и потерпел крушение менее чем через минуту после взлета. Борт с 242 людьми врезался в жилые здания. Среди погибших на самолете были 169 граждан Индии, 53 британца, а также граждане Канады и Португалии. Единственным выжившим стал Вишваш Кумар Рамеш, сидевший на месте 11A.
Очевидцы сняли на видео момент, как единственный выживший из самолета идет к машине скорой помощи, хромая и покрытый порезами и синяками. Эти кадры мгновенно разлетелись соцсетями.
Кадр из видео, где единственный пассажир Air India выжил после падения самолета
В разговоре с индийскими СМИ он подробно рассказал о своих действиях в момент аварии самолета.
По словам врача Дхавала Гамети, который занимается Рамешем в больнице Ахмедабада, потерпевший имеет многочисленные травмы и находится в шоковом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о пассажире, выжившем после падения самолета в Казахстане. Он рассказал, что на самом деле произошло в самолете.
Также "Комментарии" писали о реакции Украины на падение пассажирского самолета в Индии.
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