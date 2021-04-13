Двое суток обострения на Донбассе: есть погибшие и раненные — подробности

Последние двое суток у линии разграничения на Донбассе проходят весьма напряженно. Как сообщают в штабе ООС, в последнее время весьма участились обстрелы украинских позиций российскими боевиками. Только за вчера, 12 апреля, оккупанты минимум 15 раз использовали запрещенное оружие, открыто провоцируя на конфликт.



Война на Донбассе унесла еще две жизни украинских защитников. Фото из открытых источников

Стоит заметить, что еще около недели назад частота нарушения режима тишины оккупантами не превышали 7-8 раз в сутки. Сейчас же боевики провоцируют с удвоенной силой. Помимо уже привычно используемых ими гранатометов, минометов и различного стрелкового оружия участились применения дистанционных мин и беспилотных аппаратов.

Также неподалеку линии разграничения зафиксированы боевые машины пехоты, которые также использовались во время обстрелов позиций украинских военных.

Обострение, как и прежние несколько недель, проходит на участке неподалеку Пивденного, Шумов, Новгородского, Зайцевого, Песков, Золотого-4 и Камьянки. К сожалению, из-за полученного прицельного пулевого ранения 12 апреля погиб один из украинских защитников.

Стоит отметить, что это — не единственная смерть наших военнослужащих за последние двое суток. Российские оккупанты продолжают провокации и ночью, о чем, по состоянию на 7:00 12 апреля и сообщили в штабе Операции Объединенных Сил. Всего с начала суток было зафиксировано две попытки спровоцировать ВСУ.

Боевики использовали беспилотник, дабы сбросить на украинских военных боевые гранаты. Их взрыв унес жизнь одного из защитников. Еще двое бойцов отделались ранениями различной тяжести, сейчас они находятся под наблюдением медработников. Инцидент произошел неподалеку Майорского.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, как представители так называемых "ЛДНР", по словам Леонида Кравчука, влияют на переговоры ТКГ по вопросам Донбасса.

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