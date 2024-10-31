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Две многодетные семьи попали в больницы: состояние детей тяжелое

Причину отравления многодетной семьи из Гусятинщины устанавливают сотрудники полиции

сегодня, 12:05
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Недилько Ксения

Вся семья из города Копычинцы Тернопольской области попала в больницу. Среди пострадавших — семеро детей от трех до тринадцати лет, а также их мать, ее сожитель и его несовершеннолетняя родственница. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Тернопольщины.

Две многодетные семьи попали в больницы: состояние детей тяжелое

Иллюстративное фото

Состояние трехлетней девочки и ее семилетней сестры крайне тяжелое. У остальных пострадавших – средней тяжести. По предварительной информации, многодетная семья отравилась грибами. На место происшествия выезжала бригада экстренной медицинской помощи, работники Чертковского районного управления полиции и спасатели.

В ходе проверки стало известно, что сожитель матери еще в воскресенье, 27 октября, насобирал грибов. Ела вся семья. В тот же вечер у детей ухудшилось самочувствие, но мать пыталась самостоятельно лечить их.

За помощью к специалистам обратилось только 30 октября около 15:00. Самых тяжелых детей доставили в медучреждение Львова, где трехлетнего ребенка уже прооперировали. Еще семерых – в Киев. Сожитель в реанимационном отделении Чортковской больницы.

По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Также по данным ГСЧС, в Ивано-Франковске трое детей отравились угарным газом.

Среди пострадавших – дети в возрасте 4, 12 и 13 лет. Все они госпитализированы в больницу. Вероятная причина отравления – неисправность печного отопления.

Спасатели напоминают правила безопасного использования печей:

Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин.

Не разжигайте печь, если дымоход не прочищен.

Не допускайте перегрева.

На полу, перед топочной дверцей, прибейте металлический лист, размером 50х70 см.

Ни в коем случае не оставляйте растопленную печь без присмотра.

И самое главное – установите дома детектор угарного газа, который в случае необходимости известит об опасности .



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