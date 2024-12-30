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Два рыбака оказались в ледяной ловушке: кто пришел им на помощь

Лодку зажало льдом посреди озера

30 декабря 2024, 16:06
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Недилько Ксения

На Волыни чрезвычайники спасли рыбаков, оказавшихся в ледяной ловушке на озере Пулемецкое. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Два рыбака оказались в ледяной ловушке: кто пришел им на помощь

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

Лодка двух рыбаков получила повреждения и оказалась зажатой льдом. Спасатели водолазно-спасательного отделения из поселка Шацк на моторной лодке с помощью веревки безопасно доставили пострадавших на берег.

К счастью, медицинская помощь не понадобилась, а рыбаки вернулись домой без травм.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как на Прикарпатье обнаружили заблудившуюся женщину и мужчину, который умер, собирая грибы.

28 октября два человека из Львовщины заблудились в лесу возле села Мысловка Калушского района. За помощью к спасателям обратился их друг. Чрезвычайники поисково-спасательного отделения села Выгода нашли женщину и сопровождали ее до автомобиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На следующее утро в лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни. После проведения следственных действий спасатели транспортировали погибшего и передали работникам полиции.

К поисково-спасательной операции привлекались 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 беспилотника и 4 кинологи с собаками. "В очередной раз призываем вас быть осторожными и соблюдать правила безопасности, чтобы не заблудиться в лесу!" – отмечают спасатели.

Также "Комментарии" писали, как 21 декабря утром леопард напал на работника, пришедшего убирать в вольере в зоопарке Одессы. На помощь раненому бросился еще один работник, и оба мужчины оказались за изгородью вместе с животным.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, из-за нарушения техники безопасности был ранен сотрудник зоопарка, а леопард оказался за пределами вольера. Его пытались ввести в медикаментозный сон, чтобы безопасно вернуть в вольер. К сожалению, попытки оказались безуспешными. Появилась угроза, что леопард может сбежать. Чтобы спасти людей и не допустить побега в город животного, полицейские использовали огнестрельное оружие и обезвредили леопарда.

Два рыбака оказались в ледяной ловушке: кто пришел им на помощь - фото 2
Два рыбака оказались в ледяной ловушке: кто пришел им на помощь - фото 3



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