Драки с ОМОНом в Беларуси: за "цепь солидарности" за решетку попало более 200 человек (видео)

Стихийные акции протеста, которые состоялись вчера вечером в Минске и многих других городах Беларуси, завершились массовыми задержаниями. Об этом сообщает местное издание TUT.by.

Согласно последней информации, невзирая на предупреждение правоохранителей не устраивать митинги, на улицы вышли тысячи белорусов, недовольных тем, что ЦИК зарегистрировал только пять из семи кандидатов в президенты их страны. Так, в список тех, кто мог бы поучаствовать в предвыборной гонке, не попал главный противник Лукашенко Виктор Бабарико.

Местные СМИ и информагентства пишут, что протестующие выстраивали так называемые цепи солидарности, однако завершилось все потасовками с силовиками. В результате только в Минске задержали 150 человек. Всего же, согласно последним данным, в изоляторах пребывает 215 задержанных.

Напомним, во вторник, 14 июля, состоялось заседание Центрального избирательного комитета республики Беларусь. По его итогу Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты страны, после чего возникла волна протестов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!