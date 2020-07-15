kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.07.2020

BTC/USD

9204.08

ETH/USD

239.25

LTC/USD

43.29

НБУ 15.07.2020

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Драки с ОМОНом в Беларуси: за "цепь солидарности" за решетку попало более 200 человек (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Драки с ОМОНом в Беларуси: за "цепь солидарности" за решетку попало более 200 человек (видео)

Только в Минске силовики задержали 150 участников митинга, недовольных тем, что ЦИК зарегистрировал только пять из семи кандидатов в президенты Беларуси

сегодня, 11:13
Автор:

Елена Волкова
Драки с ОМОНом в Беларуси: за "цепь солидарности" за решетку попало более 200 человек (видео)

Стихийные акции протеста, которые состоялись вчера вечером в Минске и многих других городах Беларуси, завершились массовыми задержаниями. Об этом сообщает местное издание TUT.by.

Согласно последней информации, невзирая на предупреждение правоохранителей не устраивать митинги, на улицы вышли тысячи белорусов, недовольных тем, что ЦИК зарегистрировал только пять из семи кандидатов в президенты их страны. Так, в список тех, кто мог бы поучаствовать в предвыборной гонке, не попал главный противник Лукашенко Виктор Бабарико.

Местные СМИ и информагентства пишут, что протестующие выстраивали так называемые цепи солидарности, однако завершилось все потасовками с силовиками. В результате только в Минске задержали 150 человек. Всего же, согласно последним данным, в изоляторах пребывает 215 задержанных. 

Напомним, во вторник, 14 июля, состоялось заседание Центрального избирательного комитета республики Беларусь. По его итогу Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты страны, после чего возникла волна протестов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!