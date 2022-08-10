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Дочь соратника мэра Днепра Филатова спровоцировала "языковой" скандал

Елизавета Кошляк заявила о "притеснении русскоязычных" в Украине

сегодня, 20:05
Автор:

Станислав Молчанов
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Дочь главы днепровской ОПЗЖ Михаила Кошляка в блоге в Instagram выступила с хамскими нападками на государственный статус украинского языка. Елизавета Кошляк также заявила о "притеснениях русскоязычных" и прибегла к нецензурной брани. Ее отца Михаила Кошляка журналисты называют "куратором" местного "Муниципального караула".

Дочь соратника мэра Днепра Филатова спровоцировала "языковой" скандал

Елизавета Кошляк (фото из социальных сетей)

Дочь соратника Филатова заявила, что переходить на государственный язык не собирается и обругала тех, кто ее к этому побуждает.
“Я не буду переходить на украинский только потому, что есть какие-то долб***бы, которые мне рассказывают, что “из-за таких, как ты, мы страдаем”. Нет, бл**ь, из-за таких, как вы, мы страдаем, из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Почему война? Потому что здесь притесняют русскоязычных”, — сказала Елизавета Кошляк.
Отметим, отец Елизаветы – Михаил Кошляк – депутат Днепропетровского областного совета от запрещенной партии "ОПЗЖ", пророссийский бизнесмен и соратник Геннадия Корбана, Бориса Филатова. В расследованиях британских и эстонских журналистов он обвиняется в контактах со спецслужбами страны-агрессора.
В 2015 году Михаила Кошляка уже задерживали по делу Геннадия Корбана – тогда заместителя председателя Днепропетровской ОГА. Ему инкриминировали убийство офицера Службы безопасности Украины. Тогда Кошляк был помощником народного депутата Бориса Филатова.
Теперь в Днепре разворачивается новый скандал, связанный уже с политическими пристрастиями дочери Кошляка, высказывания которой свидетельствуют о настоящих антиукраинских настроениях, говорят эксперты.
Напомним, западные партнеры Украины поставили одно из условий продолжения предоставления высокоточного наступательного оружия "чистки" в рядах СБУ и региональных элит. Одним из последствий стало лишение гражданства Украины соратника Филатова и Кошляка – Геннадия Корбана.



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Источник: https://instagram.com/k.o.s.h.l.y.a.k.liza
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