Директор благотворительной организации цинично обманула мать военного: детали

Директор благотворительной организации будут судить за мошенничество — она взяла деньги на приобретение машины для военнослужащего ВСУ, однако автомобиль не приобрела. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Фото Киевской городской прокуратуры

Обвинительный акт направила в суд Голосеевская окружная прокуратура Киева. Директор обвиняется в завладении чужим имуществом (мошенничестве), путем злоупотребления доверием и обмана, а именно завладении деньгами при приобретении автомобиля для военнослужащего Вооруженных сил Украины (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установили, что к директору одной из благотворительных организаций обратилась мать военнослужащего Вооруженных сил Украины и попросила помочь найти и приобрести автомобиль для сына.

Женщина заверила военную мать, что может помочь, но нужно внести задаток за машину. При этом матери военнослужащего женщина присылала фото автомобиля, якобы покупаемого для ее сына.

"Однако, действительно заплатив задаток за машину, директор благотворительной организации впоследствии отказалась ее покупать, а деньгами в сумме 2850 долларов США, которые получила для приобретения автомобиля, распорядилась по своему усмотрению", — уточнили в прокуратуре.

При этом злоумышленница рассказывала женщине, которая ждала машину, что необходимо еще подождать, ведь возникли определенные сложности с транспортировкой автомобиля, а впоследствии обещала вернуть деньги, поскольку машину женщина так и не приобрела.

В настоящее время обвинительный акт в отношении директора благотворительной организации направлен в суд.

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