Дипломат показал архивное фото, раскрывающее суть Андрея Парубия
НОВОСТИ

Дипломат показал архивное фото, раскрывающее суть Андрея Парубия

Даниил Лубкивский показал фото Андрея Парубия из подготовки "Спадщина". 30 августа бывшего главу Верховной Рады застрелили во Львове.

31 августа 2025, 09:25 comments4934
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский дипломат Даниил Лубкивский обнародовал архивный снимок убитого народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, погибшего 30 августа в результате вооруженного нападения во Львове. Фото он опубликовал на своей странице в Facebook, назвав его символическим.

Дипломат показал архивное фото, раскрывающее суть Андрея Парубия

Андрей Парубий. Фото из открытых источников

На снимке, сделанном в Тустане во время подготовки молодежной организации "Спадщина", Парубий стоит между двумя каменными глыбами, образуя "мостик". По его спине юные участники военной подготовки перебираются через пропасть.

"Вот единственное фото, которое может объяснить, кто такой Андрей Парубий. Он стоит на "мостике" в Тустане на выучке "Спадщина". Ты стал для Украины опорой крепче этих камней. Спасибо тебе. За дружбу. За наш последний разговор. За то, что ты был таким большим мужчиной", — написал Лукивский.

Фотография быстро распространилась в соцсетях, став напоминанием о политике, который более двух десятилетий был в центре украинского государства.

Дипломат показал архивное фото, раскрывающее суть Андрея Парубия - фото 2

Архивное фото Андрея Парубия

Убийство Парубия: что известно

Напомним, 30 августа во Львове Андрей Парубий был расстрелян среди белого дня. По предварительным данным, нападавший был одет в черный шлем с желтыми разводами и замаскировался под курьера доставки. Мужчина подъехал к политику на электровелосипеде, выстрелил восемь раз и скрылся. Трагедия произошла около полудня на улице Ефремова. Правоохранители продолжают устанавливать детали преступления.

Парубий был народным депутатом от партии "Европейская солидарность" и возглавлял Верховную Раду Украины в 2016-2019 годах. Он также сыграл ключевую роль во время Революции Достоинства, координируя Самооборону Майдана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на убийство Парубия.

Также "Комментарии" писали, что Парубий был в списке на ликвидацию в России.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/19U6nRHMn7/
Новости

Все новости