Дипломат показал архивное фото, раскрывающее суть Андрея Парубия

Украинский дипломат Даниил Лубкивский обнародовал архивный снимок убитого народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, погибшего 30 августа в результате вооруженного нападения во Львове. Фото он опубликовал на своей странице в Facebook, назвав его символическим.
Андрей Парубий. Фото из открытых источников
На снимке, сделанном в Тустане во время подготовки молодежной организации "Спадщина", Парубий стоит между двумя каменными глыбами, образуя "мостик". По его спине юные участники военной подготовки перебираются через пропасть.
Фотография быстро распространилась в соцсетях, став напоминанием о политике, который более двух десятилетий был в центре украинского государства.
Архивное фото Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове Андрей Парубий был расстрелян среди белого дня. По предварительным данным, нападавший был одет в черный шлем с желтыми разводами и замаскировался под курьера доставки. Мужчина подъехал к политику на электровелосипеде, выстрелил восемь раз и скрылся. Трагедия произошла около полудня на улице Ефремова. Правоохранители продолжают устанавливать детали преступления.
Парубий был народным депутатом от партии "Европейская солидарность" и возглавлял Верховную Раду Украины в 2016-2019 годах. Он также сыграл ключевую роль во время Революции Достоинства, координируя Самооборону Майдана.
