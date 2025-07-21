По меньшей мере, 19 человек погибли в результате падения учебного самолета ВВС Бангладеш на кампус колледжа и школы в столице Дакке в понедельник, сообщил представитель пожарной службы изданию Reuters.

Десятки людей погибли из-за падения военного самолета: что известно

Врач Национального института ожоговой и пластической хирургии сообщил журналистам, что более 50 человек, включая детей и взрослых, были госпитализированы с ожогами.

По словам официальных лиц, инцидент произошел в школе и колледже Milestone в северном районе Уттара в Дакке.

"Учебно-тренировочный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (07:06 по Гринвичу)", – говорится в заявлении отдела по связям с общественностью военных.

На видео последствий аварии виден большой пожар у газона, из которого в небо вздымался густой столб дыма, а толпа наблюдала за этим издалека.

Пожарные распыляли воду на изуродованные остатки самолета, который, вероятно, врезался в стену здания, повредив железные решетки и образовав в конструкции огромную дыру, как показали кадры Reuters TV.

"Ученика третьего класса привезли мертвым, а троих других, 12, 14 и 40 лет, госпитализировали", – сказал Бидхан Саркер, руководитель ожогового отделения медицинского колледжа и больницы Дакки, куда доставили некоторых пострадавших.

Также на видео было видно, как люди кричали и плакали, пока другие пытались их утешить.

"Когда я забирал своих детей и подошел к воротам, я понял, что что-то доносится сзади… Я услышал взрыв. Когда я оглянулся, то увидел только огонь и дым", – сказал Масуд Тарик, учитель школы.

Мухаммад Юнус, глава временного правительства Бангладеш, заявил, что будут приняты "необходимые меры" для расследования причин аварии и "обеспечения всяческой помощи".

"Потери, понесенные Воздушными силами... студенты, родители, учителя и персонал, а также другие пострадавшие в этой аварии, являются невосполнимыми", – сказал он.

Этот инцидент произошел чуть больше месяца спустя после того, как самолет Air India разбился на крышу общежития медицинского колледжа в соседнем индийском городе Ахмедабад, в результате чего погибли 241 из 242 человек на борту и 19 на земле, что стало худшей авиационной катастрофой в мире за последнее десятилетие.



