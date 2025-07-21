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Недилько Ксения
По меньшей мере, 19 человек погибли в результате падения учебного самолета ВВС Бангладеш на кампус колледжа и школы в столице Дакке в понедельник, сообщил представитель пожарной службы изданию Reuters.
Десятки людей погибли из-за падения военного самолета: что известно
Врач Национального института ожоговой и пластической хирургии сообщил журналистам, что более 50 человек, включая детей и взрослых, были госпитализированы с ожогами.
По словам официальных лиц, инцидент произошел в школе и колледже Milestone в северном районе Уттара в Дакке.
На видео последствий аварии виден большой пожар у газона, из которого в небо вздымался густой столб дыма, а толпа наблюдала за этим издалека.
Пожарные распыляли воду на изуродованные остатки самолета, который, вероятно, врезался в стену здания, повредив железные решетки и образовав в конструкции огромную дыру, как показали кадры Reuters TV.
Также на видео было видно, как люди кричали и плакали, пока другие пытались их утешить.
Мухаммад Юнус, глава временного правительства Бангладеш, заявил, что будут приняты "необходимые меры" для расследования причин аварии и "обеспечения всяческой помощи".
Этот инцидент произошел чуть больше месяца спустя после того, как самолет Air India разбился на крышу общежития медицинского колледжа в соседнем индийском городе Ахмедабад, в результате чего погибли 241 из 242 человек на борту и 19 на земле, что стало худшей авиационной катастрофой в мире за последнее десятилетие.