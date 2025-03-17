Десять лет искала убийц сына: умерла мама пророссийского журналиста Бузины

Мать бывшего главного редактора газеты "Сегодня" и члена пророссийской политической партии "Русский блок" Олеся Бузины скончалась десять лет спустя после гибели ее сына. Валентина Павловна перенесла инфаркт в январе этого года.

Умерла мать Олеся Бузины (фото из открытых источников)

О ее смерти сообщила внучка Мария на своей странице в Facebook. Дочь Олеся Бузины отметила, что в последний месяц жизни Валентина Павловна страдала от сильной боли.

Смерть матери Олеся Бузины прокомментировала Диана Панченко – пророссийская пропагандистка из Украины. Она написала: "Я ее знала. 'Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны' — говорила она мне. Я знаю много трагических историй. Но эта — одна из худших. Валентина Павловна храбро боролась за правду. Но зло было сильнее".

В течение десяти лет после гибели сына Валентина Павловна пыталась найти виновных в его убийстве. В 2021 году, выступая в программе "Право на власть", она призналась, что после потери сына ее жизнь изменилась: "Я не живу, я — тень. И мне иногда очень больно слышно, как говорят о моем сыне".

Олесь Бузин был украинским журналистом, публицистом и писателем, известным своими пророссийскими взглядами. Он работал в изданиях "Сегодня" и "Киевские ведомости", где публиковал противоречивые материалы об истории Украины и политике. Также он занимался писательской деятельностью — среди его книг "Вурдалак Тарас Шевченко", целью которой было развенчать миф о Шевченко, и "Тайная история Украины-Русы".

Олеся Бузину убили 16 апреля 2015 года недалеко от его дома в Киеве. По данным следствия, нападавшие подъехали на автомобиле и произвели несколько выстрелов, нанеся журналисту смертельные ранения.

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