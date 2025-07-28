Дерзкая схема уклонения от мобилизации в Харькове: вопрос с ТЦК решал подполковник

В Харькове разоблачили чиновника ГСЧС, который за деньги помогал мужчинам уклониться от службы в ВСУ. В Государственном бюро расследований сообщили, что подполковник службы гражданской защиты, который за деньги организовывал "перевод" военнообязанных в подконтрольный ему ТЦК, чтобы те могли избежать мобилизации.

В ГБР уточнили, что чиновник курировал этот бизнес, но чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей поручал контакты с клиентами и их поиск посреднику.

В январе 2025 года работники ГБР задержали посредника при получении денег от очередного клиента. Уточнили, что это дело уже рассматривается в суде.

Тогда подполковник ГСЧС на время прекратил свою деятельность, но считая, что он избежал разоблачения, решил возобновить схему. Он потребовал 1,4 тыс. долларов США у военнообязанного, не обновившего персональные данные и попавшего в розыск. В ДБР отметили, что чиновник пообещал "перевести" мужчину в нужный ТЦК и снять с розыска.

"Должностное лицо имело связи в местном территориальном центре комплектования. Он подыскивал желающих уклониться от службы и предлагал им официально перевестись на учет в "дружественной" ТЦК, якобы, из-за смены места жительства. Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполняли без присутствия", — говорится в сообщении.

Сообщили, что фигурант был задержан после передачи средств. В ходе обысков у него изъяли десятки документов военнообязанных жителей Харькова. Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запрещением занимать определенные должности до 3 лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия разгоняет фейк, якобы "бусифицированные возвращаются с фронта и мстят ТЦК".



