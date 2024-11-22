Депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета, сядет на пожизненное

Почти год прошел со дня террористического акта, который произошел на Закарпатье в Керецковском сельском совете. Тогда один из депутатов во время заседания бросил на пол гранаты, которые сразу сдетонировали.

Момент теракта на Закарпатье. Фото: скриншот из видео

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

15 декабря 2023 от подрыва гранат в селе Керецки Хустского района пострадало более 20 человек. Погибли от множественных осколочных ранений два депутата сельсовета. Один из них умер на следующий день после инцидента, другой – через месяц.

Установлено, что к этому депутат готовился заранее. Через несколько месяцев накануне приобрел две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, которые хранил по месту жительства.

При публичном обвинении прокуроров Закарпатской областной прокуратуры депутат Керецковского сельского совета признан виновным в совершении террористического акта, который привел к гибели людей, а также незаконному обращению с взрывными устройствами (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Он приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства осужденный находился под стражей в ГУ "Закарпатская УПП (№9)". Там будет находиться до вступления приговора в законную силу.

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