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Депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета, сядет на пожизненное

На Закарпатье к пожизненному заключению приговорили депутата, взорвавшего гранаты во время заседания сессии сельсовета

22 ноября 2024, 14:58
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Недилько Ксения

Почти год прошел со дня террористического акта, который произошел на Закарпатье в Керецковском сельском совете. Тогда один из депутатов во время заседания бросил на пол гранаты, которые сразу сдетонировали.

Депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета, сядет на пожизненное

Момент теракта на Закарпатье. Фото: скриншот из видео

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

15 декабря 2023 от подрыва гранат в селе Керецки Хустского района пострадало более 20 человек. Погибли от множественных осколочных ранений два депутата сельсовета. Один из них умер на следующий день после инцидента, другой – через месяц.

Установлено, что к этому депутат готовился заранее. Через несколько месяцев накануне приобрел две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, которые хранил по месту жительства.

При публичном обвинении прокуроров Закарпатской областной прокуратуры депутат Керецковского сельского совета признан виновным в совершении террористического акта, который привел к гибели людей, а также незаконному обращению с взрывными устройствами (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Он приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства осужденный находился под стражей в ГУ "Закарпатская УПП (№9)". Там будет находиться до вступления приговора в законную силу.

Депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета, сядет на пожизненное - фото 2
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