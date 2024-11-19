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Депутат Николаевского горсовета сымитировал ущерб, причиненный обстрелами: подробности

Злоумышленник сымитировал удар по судну, а зерно продал

сегодня, 21:56
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Кречмаровская Наталия

В Николаеве депутат от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" присвоил товар на 23 млн грн, имитируя ущерб, причиненный обстрелами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.

Депутат Николаевского горсовета сымитировал ущерб, причиненный обстрелами: подробности

Иллюстративное фото

“На момент начала военной агрессии чиновник был депутатом от ОПЗЖ. Также подозреваемый является фактическим бенефициарным владельцем компании, предоставляющей услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и перевалке зерновых, зернобобовых и масличных грузов. Именно его компания перед полномасштабным вторжением РФ загружала в порт сою для экспорта”, — пояснили в полиции.

По данным следствия, 22 февраля 2022 года компания начала загрузку сои, однако в связи с военной агрессией России против Украины все процессы были приостановлены, члены судна эвакуированы, а само судно с грузом осталось на причале.

Однако злоумышленник имел на зерно другие планы – сою перевезли в помещение склада на территории порта. Чтобы скрыть преступную деятельность, фигурант организовал разброс рядом с составом обломков ракеты, которые ему ранее предоставили неустановленные лица, и обратился в полицию с целью фиксации "уничтожения" продукции. Такие действия освобождали фигуранта от ответственности перед контрагентами, а также предоставляли возможность обратиться в суд для решения вопроса о возмещении стоимости имущества.

"Таким образом фактический владелец компании — депутат горсовета присвоил и продал более 1500 тонн зерна сои, стоимость которой составляет более 23 000 000 гривен", — сообщили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Депутат Николаевского горсовета сымитировал ущерб, причиненный обстрелами: подробности - фото 2
Депутат Николаевского горсовета сымитировал ущерб, причиненный обстрелами: подробности - фото 3
Депутат Николаевского горсовета сымитировал ущерб, причиненный обстрелами: подробности - фото 4
Депутат Николаевского горсовета сымитировал ущерб, причиненный обстрелами: подробности - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал о последствиях обстрела Николаева.




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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/zavolodiv-eksportnoiu-produktsiieiu-na-ponad-23-mln-hrn-natspolitsiia-povidomyla-pro-pidozru-deputatu-mykolaivskoi-miskrady
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