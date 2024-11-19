Депутат Николаевского горсовета сымитировал ущерб, причиненный обстрелами: подробности

В Николаеве депутат от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" присвоил товар на 23 млн грн, имитируя ущерб, причиненный обстрелами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.

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“На момент начала военной агрессии чиновник был депутатом от ОПЗЖ. Также подозреваемый является фактическим бенефициарным владельцем компании, предоставляющей услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и перевалке зерновых, зернобобовых и масличных грузов. Именно его компания перед полномасштабным вторжением РФ загружала в порт сою для экспорта”, — пояснили в полиции.

По данным следствия, 22 февраля 2022 года компания начала загрузку сои, однако в связи с военной агрессией России против Украины все процессы были приостановлены, члены судна эвакуированы, а само судно с грузом осталось на причале.

Однако злоумышленник имел на зерно другие планы – сою перевезли в помещение склада на территории порта. Чтобы скрыть преступную деятельность, фигурант организовал разброс рядом с составом обломков ракеты, которые ему ранее предоставили неустановленные лица, и обратился в полицию с целью фиксации "уничтожения" продукции. Такие действия освобождали фигуранта от ответственности перед контрагентами, а также предоставляли возможность обратиться в суд для решения вопроса о возмещении стоимости имущества.

"Таким образом фактический владелец компании — депутат горсовета присвоил и продал более 1500 тонн зерна сои, стоимость которой составляет более 23 000 000 гривен", — сообщили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Ранее портал "Комментарии" сообщал о последствиях обстрела Николаева.



