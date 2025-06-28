В городе Детройт, штат Мичиган, очевидцы стали свидетелями настоящего "дождя из денег". Над оживлённой улицей Gratiot Avenue неожиданно появился вертолёт, из которого начали разбрасывать тысячи долларов наличными. Люди останавливали автомобили прямо посреди дороги и выбегали собирать купюры с асфальта — движение на всех шести полосах временно парализовалось.

В Детройте с вертолета скинули тысячи долларов

Очевидцы говорят: сцена была невероятной, но прошла без конфликтов и толкотни. Многие отметили, что "всем досталось понемногу". Полиция временно перекрыла участок, но через 30 минут движение восстановили.



Как сообщает Detroit News, оказалось, что эта акция была последней волей местного бизнесмена — владельца автомойки Airport Express Lube & Service, расположенной поблизости. Его последнее желание было в том, чтобы раздать людям наличные с неба. Мужчина недавно умер после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера, а его похороны состоялись в тот же день, когда устроили раздачу денег.



Сотрудница автомойки Лиза Найф рассказала журналистам People, что это было его последнее доброе дело — "человек, который всегда делился с другими, даже после смерти".



Местные власти не сообщают о каких-либо нарушениях или задержаниях. Инцидент вызвал волну положительных эмоций среди жителей и стал настоящей городской легендой.



Напоминаем, ранее портал "Комментарии” сообщал о том, что в день, когда Украина продолжает отстаивать свободу и достоинство в кровавой войне, Папа Римский Лев XIV обратился к украинскому народу со словами поддержки, сочувствия и духовного единства. Это обращение стало ещё одним подтверждением постоянного внимания Ватикана к страданиям Украины, которая уже более двух лет сопротивляется полномасштабной агрессии России.





