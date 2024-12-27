Данные о блокпостах и паролях можно купить: кто торгует информацией с ограниченным доступом

В Сумах разоблачили правоохранителя, который продавал информацию о блокпостах и паролях. За совершенное правонарушение он предстанет перед судом, сообщили в Государственном бюро расследований.

Иллюстративное фото

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Сумской области, который продавал жителям пограничной информации с ограниченным доступом — обвинительный акт направлен в суд.

"В феврале 2024 года правоохранитель предложил помощь жителю пограничного, который планировал поездку в другой регион. В частности, он пообещал за вознаграждение предоставить информацию о размещении подразделений, блокпостов Сил обороны и паролей для их беспрепятственного проезда", — сообщили в ГБР.

При этом правоохранитель пригрозил, если житель откажется от приобретения, он лично будет мешать гражданину передвигаться на пограничные. Он успел получить от мужчины 30 тыс. гривен за соответствующую информацию.

Правоохранителя обвиняют в получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством, и в распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.









Напомним, что недавно, как писал портал "Комментарии", появилось видео, как военные и патрульные полицейские пытались вынудить водителя выйти из автомобиля. Сначала люди в военной форме пытались открыть окно автомобиля, затем пытались пустить в салон газ и подожгли его. После публикации видео в Минобороны и Национальной полиции заявили о проведении соответствующих расследований.



