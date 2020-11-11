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COVID-19 в Украине: опять больше 10 тысяч больных за сутки

За последние сутки в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев заражения COVID-19

сегодня, 10:39
Автор:

Владимир Лавский

За последние сутки в Украине зафиксировано 10 611 новых клинически подтвержденных случае заражения COVID-19. Об этом сообщает официальная страница Министерства здравоохранения Украины. Также за последние сутки 191 человек умер, 6 802 полностью стали здоровыми. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 489 808 случаев заражения. 

COVID-19 в Украине: опять больше 10 тысяч больных за сутки

Лидером по приросту за последние сутки продолжает оставаться Киев. Новых инфицированных в столице 965, при этом еще 693 случая — в Киевской области. Также продолжают "лидировать" Одесская (+705), Львовская (+684) и Запорожская области (+592). 


Как ранее сообщали президент Украины Владимир Зеленский предложил легкий способ побороть COVID-19.




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Источник: https://t.me/stat_regions/532
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