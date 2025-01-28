Coca-Cola массово отзывает свою продукцию из Европы: чем она опасна

Coca-Cola отозвала свои напитки в нескольких странах Европы в понедельник из-за чрезмерного уровня потенциально вредного вещества. Отзыв касается банок и стеклянных бутылок кока-колы, спрайта, чая Fuze и других напитков в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге с ноября. Об этом пишет France 24.

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Европейское разливное подразделение Coca-Cola заявило в понедельник, что приказало отозвать кока-колу, спрайт и другие напитки после выявления высокого уровня хлората, представляющего потенциальную опасность для здоровья.

Coca-Cola заявила, что банки и стеклянные бутылки, содержащие повышенный уровень вещества, распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге с ноября, сообщили AFP в Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

"У нас нет точной цифры, но ясно, что это значительное количество", — сказали в фирме о количестве напитков.

Хлорат можно найти в пищевых продуктах, поскольку он происходит от хлорных дезинфицирующих средств, широко используемых в обработке воды и пищевой промышленности.

В научном заключении 2015 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что длительное влияние хлората представляет потенциальную проблему для здоровья детей, особенно тех, кто имеет легкий или умеренный дефицит йода.

"Большинство пострадавших и непроданных продуктов уже изъято с полок магазинов, и мы продолжаем принимать меры, чтобы изъять с рынка все оставшиеся продукты", — заявили в Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Но французское отделение компании заявило, что анализ независимых экспертов "пришел к выводу, что вероятность связанного риска" была "очень низкой".

"Никаких жалоб от потребителей на этот счет мы не получали", — заявили в фирме.