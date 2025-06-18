Что происходит с телом во время авиакатастрофы: это может шокировать

Несмотря на страх авиаперелетов многих людей, самолеты остаются одним из самых безопасных видов транспорта. Однако в катастрофических случаях смерть во время полета может оказаться довольно ужасной.

Падение самолета. Фото из открытых источников

По статистике Национального совета по безопасности и транспорта США, 95% пассажиров выжили во время инцидентов с самолетами между 1983 и 1999 годами. Даже в тяжелых авариях этот показатель достигал в среднем 55%. Таким образом, риск гибели в самолете намного ниже, чем в автомобиле или на мотоцикле.

Однако когда трагедия все же происходит, последствия могут быть довольно шокирующими не только для родственников, но и для экспертов, которые имеют дело с идентификацией тел. Судмедэксперты и спасатели отмечают, что каталогизация травм невероятно осложняется, ведь некоторые из этих травм могут включать переломы, рваные раны, отслоение кожи и расчленение.

Такие факторы как скорость, размер и место аварии определяют, что останется от тела. При разрушении самолета в воздухе и внезапной декомпрессии пассажиров может высосать из салона, а их тела и сиденья могут оказаться на значительном расстоянии от обломков.

Хотя это звучит довольно ужасно, специалисты считают, что в конце концов, умирающие испытывают минимальные страдания. Если авария произойдет внезапной во время полета, человек, вероятно, потеряет сознание и будет в сознании лишь мгновение задолго до удара. Кроме того, жестокие травмы в результате аварий также приводят к немедленной смерти.

Например, вскрытие связано с крушением самолета Viking в Лондонском аэропорту в 1950 году, раскрыло причины смерти пассажиров. Все жертвы получили травмы, которые могли бы привести к немедленной потере сознания или смерти. В 10 случаях был перелом черепов, один перелом шейного отдела позвоночника, одно кровоизлияние в мозг, восемь разрывов аорты, три разрыва легких, три разрыва сердца и два разрыва печени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пилот авиакомпании раскрывает шокирующую причину, почему сейчас падает так много самолетов.

Также "Комментарии" писали о единственном выжившем м в авиакатастрофе Air India, который рассказал, как он спасся во время падения самолета.