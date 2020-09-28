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Главная Новости Общество происшествия Что делать, если угнали автомобиль: в МВД дали важный совет пострадавшим водителям
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Что делать, если угнали автомобиль: в МВД дали важный совет пострадавшим водителям

Вице-глава МВД призвал не выкупать угнанные автомобили, чтобы не поощрять деятельность преступников

28 сентября 2020, 16:21
Автор:

Екатерина Белоброва

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился к автомобилистам, которые подверглись угону личного транспорта и дал совет, что необходимо делать при таком неприятном инциденте. Об этом передает УНИАН.

Что делать, если угнали автомобиль: в МВД дали важный совет пострадавшим водителям

По словам чиновника, ни в коем случае нельзя соглашаться на условия злоумышленника и выкупать собственный автомобиль. Таким образом действия преступника поощряются, увеличивая случаи угонов. 

"Достаточно большое количество граждан соглашается на требования злоумышленников и платят деньги, но такие ваши действия стимулируют рынок угона автомобилей. Поэтому, если у вас украли автомобиль, звоните в полицию и не соглашайтесь на предложения злоумышленников выкупить свою машину", — заметил Геращенко.

При этом он отметил, что в Украине чаще всего угоняют машины марки Toyota, Lexus, Hyundai, Kia, Mazda и Honda. Гораздо реже подвергаются угону автомобили немецкого и американского производителя. 

В МВД призывают страховать личный транспорт на его полную стоимость, что лишает необходимости выкупать украденную собственность, и потенциальный вор теряет к нему интерес.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что зависимость от социальных сетей несет реальную угрозу.




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