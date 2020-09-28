Что делать, если угнали автомобиль: в МВД дали важный совет пострадавшим водителям

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Екатерина Белоброва
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился к автомобилистам, которые подверглись угону личного транспорта и дал совет, что необходимо делать при таком неприятном инциденте. Об этом передает УНИАН.
По словам чиновника, ни в коем случае нельзя соглашаться на условия злоумышленника и выкупать собственный автомобиль. Таким образом действия преступника поощряются, увеличивая случаи угонов.
В МВД призывают страховать личный транспорт на его полную стоимость, что лишает необходимости выкупать украденную собственность, и потенциальный вор теряет к нему интерес.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что зависимость от социальных сетей несет реальную угрозу.
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