Что будет со светом после ракетной атаки РФ: в "Укрэнерго" сделали заявление

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Slava Kot
13 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, главной целью которого стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов вводятся новые ограничения потребления электроэнергии, которые коснутся значительной части населения.
Отключение света в Украине. Фото: Укрэнерго
Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия ударов.
В то же время, национальный оператор "Укрэнерго" сообщил об увеличении объемов отключений. По их словам, из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты – объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен.
Директор компании Yasno Сергей Коваленко уточнил, что без света останутся три очереди из шести. Таким образом, из-за ракетной атаки без света одновременно будет половина населения.
Украинцев призывают проверять графики отключений на официальных сайтах или страницах облэнерго, чтобы подготовиться к ограничениям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия использовала новую тактику пуска ракет "Кинжал" во время атаки 13 декабря.
Также "Комментарии" писали об ударе РФ по жилому дому в Харьковской области.
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