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Что будет со светом после ракетной атаки РФ: в "Укрэнерго" сделали заявление

Из-за ракетной атаки без света одновременно будет половина населения.

сегодня, 10:07
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Slava Kot

13 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, главной целью которого стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов вводятся новые ограничения потребления электроэнергии, которые коснутся значительной части населения.

Что будет со светом после ракетной атаки РФ: в "Укрэнерго" сделали заявление

Отключение света в Украине. Фото: Укрэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия ударов.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — указывает Галущенко.

В то же время, национальный оператор "Укрэнерго" сообщил об увеличении объемов отключений. По их словам, из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты – объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен.

Директор компании Yasno Сергей Коваленко уточнил, что без света останутся три очереди из шести. Таким образом, из-за ракетной атаки без света одновременно будет половина населения.

"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты – объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", – говорится в сообщении.

Украинцев призывают проверять графики отключений на официальных сайтах или страницах облэнерго, чтобы подготовиться к ограничениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия использовала новую тактику пуска ракет "Кинжал" во время атаки 13 декабря.

Также "Комментарии" писали об ударе РФ по жилому дому в Харьковской области.



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