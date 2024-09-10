Чрезвычайники трех областей спасали от огня село в Киевской области

В Вышгородском районе, вблизи с. Марьяновка, вчера загорелась сухая растительность на открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь в считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасатель ГСЧС, фото: ГСЧС Украины

Под угрозой возгорания оказались частные жилые дома, ферма с животными и здание школы.

Спасателям из трех областей удалось ликвидировать пожар площадью 2,8 га.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Донецкой области ликвидировали самый масштабный пожар: последствия (ФОТО)

8 сентября масштабный лесной пожар на территории НПП "Святые горы" ликвидирован на площади 6000 Га. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС удалось предотвратить распространение пожара на населенные пункты, граничащие с лесом, что могло привести к катастрофическим последствиям. К ликвидации пожара привлекались подразделения ГСЧС из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областей.

В Харьковской области, из-за того, что огонь перевернулся из Донетчины, выгорело целое село Студенок Оскольской громады.

В целом огонь уничтожил 302 домовладения и травмировал 3 местных жителей. В результате детонации взрывных устройств, оставленных врагом после деоккупации этого региона, пострадали 4 пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС. Как приходят в себя жители сгоревшего села и кто им в этом помогает — читайте по ссылке .