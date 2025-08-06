Чиновники наошибались на 5,8 млрд грн: какой доход не указывают в декларациях

С января по июнь 2025 года должностные лица в Украине подали 706 311 деклараций за прошлый год. 71% всех деклараций этого года подано в марте.

Нарушения в декларациях. Иллюстративное фото

Каждая 8 поданная декларация в дальнейшем подверглась исправлениям, отмечают аналитики платформы “Опендатабот”

"1050 полных проверок деклараций начало НАПК в прошлом году, еще 484 стартовали уже в 2025. Из общего количества в 1534 проверки на конец июня завершено уже 1203 — то есть 78%. Нарушений не нашли только в 0,9% случаев – это 11 проверок. Впрочем, стоит отметить, что сейчас алгоритмы предусматривают проверки не всех деклараций, а только высокорисковых”, — пояснили аналитики.

Заметили, что безнаказанно ошибаться сейчас в Украине можно на сумму менее 100 прожиточных минимумов (приблизительно 302 тысячи грн). По данным аналитиков, за такие погрешности предусмотрена дисциплинарная ответственность: выговоры, увольнение, лишение премий. Именно такие нарушения выявили в почти половине проверок (45% или 558 проверок).

"Если "неточность" больше, наказание будет зависеть от суммы — это может быть как административная, так и уголовная ответственность. Так, каждая третья проверенная декларация (если конкретно, то 423 случая) содержала признаки представления заведомо ложных данных, являющихся нарушением статьи 366-2 УКУ. Сумма таких погрешностей — более 5,8 млрд грн. В среднем это получается по 13,6 млн грн на декларацию”, — говорится в аналитике платформы.

Отмечается, что по статье 366-2 УКУ открыли 358 уголовных дел в 2024 году и 258 дел в этом году. 33 подозрения были вручены в прошлом году, еще 24-м – в этом году. В суд дошли только 20 дел (6%) в прошлом году и 17 дел (7%) в этом году.

Еще в 159 деклараций (13%) должностные лица привели недостоверные сведения. Это административное правонарушение ст. 172-6 КУоАП. В общей сложности напоминалось более 129,5 млн грн около 814 тыс. грн на каждую декларацию. За это предусмотрен штраф от 17000 до 42500 грн.

В 21 декларации (2%) обнаружены признаки незаконного обогащения. Речь идет о состоянии в 646,2 млн грн (в среднем, по 30,7 млн грн на декларанта). По результатам в прошлом году было открыто 102 уголовных производства по ст. 368.5 УКУ, однако вручено только 7 подозрений. В этом году уже было открыто 52 производства и вручено 2 подозрения. Только одно дело в 2025 году дошло до суда.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько должностных лиц разоблачили на фиктивных инвалидностях.



