Чиновника "Энергоатома" поймали на взятке в размере 100 тыс. грн: подробности

На днях у чиновника АО НАЭК "Энергоатом" задержали при получении им неправомерной выгоды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Задержание чиновника "Энергоатома". Фото Киевской городской прокуратуры

Чиновник получил 100 тыс. грн. Ему объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что к должностному лицу обратился представитель частного общества с просьбой помочь в получении оплаты от одного из горно-обогатительных комбинатов по договору, заключенному еще в декабре 2022 года.

“Должностное лицо пообещало решить этот вопрос с руководством комбината за 100 тыс. гривен. В случае непредоставления денег он заявил, что поспособствует, чтобы заключенный договор не был оплачен ни в коем случае. Так что предприниматель был вынужден согласиться на эти условия”, — сообщили в прокуратуре.

48-летний чиновник компании был задержан во время получения денег в порядке ст. 208 УПК Украины. Также подозреваемому назначено залог в сумме 1 млн грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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