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Чиновника "Энергоатома" поймали на взятке в размере 100 тыс. грн: подробности

За взятку чиновнику назначено залог в сумме 1 млн грн

сегодня, 11:16
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Кречмаровская Наталия

На днях у чиновника АО НАЭК "Энергоатом" задержали при получении им неправомерной выгоды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Чиновника "Энергоатома" поймали на взятке в размере 100 тыс. грн: подробности

Задержание чиновника "Энергоатома". Фото Киевской городской прокуратуры

Чиновник получил 100 тыс. грн. Ему объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что к должностному лицу обратился представитель частного общества с просьбой помочь в получении оплаты от одного из горно-обогатительных комбинатов по договору, заключенному еще в декабре 2022 года.

“Должностное лицо пообещало решить этот вопрос с руководством комбината за 100 тыс. гривен. В случае непредоставления денег он заявил, что поспособствует, чтобы заключенный договор не был оплачен ни в коем случае. Так что предприниматель был вынужден согласиться на эти условия”, — сообщили в прокуратуре.

48-летний чиновник компании был задержан во время получения денег в порядке ст. 208 УПК Украины. Также подозреваемому назначено залог в сумме 1 млн грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что коррупционную схему при закупке медицинского оборудования и лекарственных средств разоблачили полицейские. В противоправных действиях подозревается фармацевт одного из институтов НАМН Украины и представитель фармацевтической компании. Узнать подробнее о коррупционной схеме на закупках можно по ссылке.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=370816
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