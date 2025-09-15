Чиновник ТЦК "погорел" на взятке: за сколько помогал уклониться от мобилизации

Рубрики
В Ивано-Франковской области на взятке разоблачили чиновника районного ТЦК. Он за деньги помогал уклонистам сниматься с розыска и уклоняться от мобилизации.
Задержание чиновника ТЦК. Фото Нацполиции
В областной СБУ рассказали, что речь идет о начальнике одного из подразделений районного центра комплектования – депутате Надворнянского городского совета. Отмечается, что чиновник помогал изготовить фиктивные документы. Это позволяло мужчинам избегать призыва и сниматься с розыска за неявку в ТЦК.
Злоумышленник был задержан при получении первой части неправомерной выгоды — 1000 долларов США.
За эти средства фигурант гарантировал:
- организовать прохождение военно-врачебной комиссии;
- изготовить военно-учетный документ;
- предоставить справку о временном освобождении от мобилизации из инвалидности III группы.
По данным Нацполиции, за свои "услуги" злоумышленник потребовал 1500 долларов США. В ходе расследования были проведены обыски и изъяты ряд вещественных доказательств и часть незаконно полученных средств.
Отмечается, что злоумышленнику грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
