Чиновник ТЦК "погорел" на взятке: за сколько помогал уклониться от мобилизации
Чиновник ТЦК "погорел" на взятке: за сколько помогал уклониться от мобилизации

Какие "услуги" чиновник ТЦК предоставлял уклонистам

15 сентября 2025, 15:43
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Ивано-Франковской области на взятке разоблачили чиновника районного ТЦК. Он за деньги помогал уклонистам сниматься с розыска и уклоняться от мобилизации.

Какие "услуги" чиновник ТЦК предоставлял уклонистам

В областной СБУ рассказали, что речь идет о начальнике одного из подразделений районного центра комплектования – депутате Надворнянского городского совета. Отмечается, что чиновник помогал изготовить фиктивные документы. Это позволяло мужчинам избегать призыва и сниматься с розыска за неявку в ТЦК.

Злоумышленник был задержан при получении первой части неправомерной выгоды — 1000 долларов США.

"Деньги он получил от мужчины, который находился в розыске из-за отсутствия военно-учетных документов и неактуализированных персональных данных в территориальном центре комплектования", — сообщили в областной СБУ.

За эти средства фигурант гарантировал:

- организовать прохождение военно-врачебной комиссии;

- изготовить военно-учетный документ;

- предоставить справку о временном освобождении от мобилизации из инвалидности III группы.

По данным Нацполиции, за свои "услуги" злоумышленник потребовал 1500 долларов США. В ходе расследования были проведены обыски и изъяты ряд вещественных доказательств и часть незаконно полученных средств.

"Фигурант задержан, ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Судом избрана мера пресечения", — сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленнику грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко рассказал о зверствах ТЦК.




Источник: https://www.facebook.com/ssu.ivanofrankivsk/posts/pfbid0yaQtuyN2tV86Yy6okoS8QhNAMX8tDnC9JgGaNDJUuWq3gVv3Ve1yCY1Duy2MnGaJl
