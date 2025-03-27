Чиновница ОТЦК с подчиненным избили мужчину: что им будет

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителя начальника Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки и ее бывшему подчиненному из-за избиения военнообязанного мужчины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГБР.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

12 сентября 2024 года в Центр пришел мужчина, получивший повестку. У него было действующее бронирование, поскольку работал на предприятии критической инфраструктуры. Во время пребывания в учреждении его направили к заместителю руководителя.

"Чиновница была недовольна его поведением и начала заставлять подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования. После того, как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а затем начала душить. В кабинете также находился другой военнослужащий, в то время подчиненный чиновницы, нанесший потерпевшему по меньшей мере три удара кулаками в лицо и голову. После избиения у мужчины отобрали телефон", – отмечают в ГБР.

В результате нападения пострадавший получил ушиб головного мозга, кровоподтеки и ссадины. Он не подписал никакие документы и обратился в ГБР.

Досудебное расследование продолжается. Следователи изучают возможные другие случаи применения насилия со стороны руководства ОГ ТЦК и СП.

Чиновница и ее бывший подчиненный подозреваются в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, что повлекло существенный вред, причиненный в условиях военного положения группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об их отстранении от должностей и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что констатирует системные и массовые нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП. По его словам, незаконные задержания и избиения стали новым вирусным трендом.