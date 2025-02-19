Четверым несовершеннолетним грозит пожизненное: что они совершили

Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали агентов российских спецслужб, которые по заказу России готовили теракт в Николаеве 14 февраля этого года. На фигурантов собрана соответствующая доказательная база и полностью задокументирована их связь с врагом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Отмечается, что в тот день россияне использовали жительницу Полтавщины, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой вблизи кафе в центре Николаева.

В результате происшествия женщина и трое военных погибли на месте, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

"Контрразведка СБУ задержала соучастников преступления "по горячим следам". Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Телеграм-каналы по поиску "легких денег". По инструкции российских спецслужб юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятали его в рюкзак и передали эту "посылку" 42-летней жительнице соседнего поселка", – говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, в обмен на обещание "быстрого заработка" из России женщина приехала в Николаев, чтобы якобы передать "сумку с деньгами" местному жителю.

Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковке у кафе, где стояла группа украинских военных.

"Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбы дистанционно активировали СВП по вызову на мобильный телефон. По имеющейся информации, враг заранее подготовил ликвидацию своей агентки как "лишнего" свидетеля теракта", – сообщили в СБУ.

Между тем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали денег от оккупантов.

Там их задержали правоохранители. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с подтверждениями контактов с ФСБ, а также компоненты для изготовления СВУ.

4-м фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей).

Злоумышленники находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы, отмечают в СБУ.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Николаевской и Полтавской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что так же российские агенты использовали курьера для теракта в Хмельницкой области.