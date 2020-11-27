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Главная Новости Общество происшествия Человек из Днепра остался без ног из-за укуса паука
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Человек из Днепра остался без ног из-за укуса паука

Яд неизвестного паука вызвал у пострадавшего сильные осложнения и аллергические реакции

сегодня, 13:05
Автор:

Кириєнко Анна

Под Днепром мужчине ампутировали обе ноги из-за укуса паука. Об этом сообщили в никопольской фейсбук-группе.

Человек из Днепра остался без ног из-за укуса паука

Фото: tursar

54-летний Станислав Бойко обрезал виноград на своей даче. Впоследствии он почувствовал укус паука. Спустя некоторое время мужчине стало плохо. Яд паука был настолько сильным, что Станиславу пришлось ампутировать обе ноги.

Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Чтобы выяснить, какой именно паук укусил мужчину, знакомые обратились за помощью к биологу Сергею Торопу.

Специалист пояснил, что укус был совершен желтосумным колючим пауком. В Украине их заметили совсем недавно. Ученые предполагают, что этот вид перекочевал в южные территории страны из-за глобального потепления.

Паук действительно ядовит, но его яд не смертелен. После укуса пострадавшие чувствуют озноб, жгучую боль и отек укушенного места. У человека может наблюдаться рвота, головокружение, повышение температуры и артериального давления.

Желтосумные пауки скрываются в листьях травянистых растений. Наибольшую активность проявляют ночью.

Также сайт "Комментарии" рассказывает что делать, если укусил паук.



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Источник: https://www.facebook.com/groups/nikopol.ferro/permalink/804424346784366/
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