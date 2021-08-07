logo
Русский Українська

BTC/USD

43479.59

ETH/USD

3062.66

LTC/USD

153.25

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Бывший нардеп пришел на допрос в костюме Бэтмена (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший нардеп пришел на допрос в костюме Бэтмена (ВИДЕО)

Видео в соцсети распространил сам экс-нардеп

сегодня, 13:53
Автор:

Лиля Воробьева

Бывший нардеп, а ныне бизнесмен Геннадий Балашов пришел на допрос в милицию в костюме Бэтмена. Этому визиту предшествовали длительные погони следователей, которые пытались вручить ему подозрение. Видео своего костюмированного похода  на допрос Балашов распространил в сети.

Бывший нардеп пришел на допрос в костюме Бэтмена (ВИДЕО)

Геннадий Балашов (фото: balashov.gennadiy)

На видео видно, что бизнесмен приехал в Печерский райотдел в костюме, чтобы, по его словам, "спасти город от коррупции". Затем он обвинил, что прокурор и следователей "натягивают сову на глобус".

Также на видео с бизнесменом появляется Женщина-кошка.

"Конфликт с большими червями продолжается", — заявил Балашов представителям налоговой милиции на выходе из участка.

Правоохранители никак не реагировали на реплики бывшего нардепа.

К тому стало известно, что 4 августа  Балашов смог скрыться от правоохранителей, которые хотели вручить ему подозрение. Бывший политик ударил милиционера, сбежал из помещения, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Очевидцы происшествия выложили соответствующее видео в сеть.

5 августа следователи еще раз пошли вручать подозрение бывшему нардепу. На этот раз следователь преградил собой выезд для машины Балашова и сразу начал зачитывать текст подозрения. В ответ бизнесмен начал ругать следователя. Затем в сети появилось видео этого инцидента.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Балашов опубликовал скрины откровенной переписки с Притулой . Шоумена и политика Сергея Притулу жена якобы застукала с любовником. Об этом заявил лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, который опубликовал скриншоты переписки с Притулой.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/balashov.gennadiy/posts/4313885745354957
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ