Бывший нардеп пришел на допрос в костюме Бэтмена (ВИДЕО)

Бывший нардеп, а ныне бизнесмен Геннадий Балашов пришел на допрос в милицию в костюме Бэтмена. Этому визиту предшествовали длительные погони следователей, которые пытались вручить ему подозрение. Видео своего костюмированного похода на допрос Балашов распространил в сети.

Геннадий Балашов (фото: balashov.gennadiy)

На видео видно, что бизнесмен приехал в Печерский райотдел в костюме, чтобы, по его словам, "спасти город от коррупции". Затем он обвинил, что прокурор и следователей "натягивают сову на глобус".

Также на видео с бизнесменом появляется Женщина-кошка.

"Конфликт с большими червями продолжается", — заявил Балашов представителям налоговой милиции на выходе из участка.

Правоохранители никак не реагировали на реплики бывшего нардепа.

К тому стало известно, что 4 августа Балашов смог скрыться от правоохранителей, которые хотели вручить ему подозрение. Бывший политик ударил милиционера, сбежал из помещения, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Очевидцы происшествия выложили соответствующее видео в сеть.

5 августа следователи еще раз пошли вручать подозрение бывшему нардепу. На этот раз следователь преградил собой выезд для машины Балашова и сразу начал зачитывать текст подозрения. В ответ бизнесмен начал ругать следователя. Затем в сети появилось видео этого инцидента.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Балашов опубликовал скрины откровенной переписки с Притулой . Шоумена и политика Сергея Притулу жена якобы застукала с любовником. Об этом заявил лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, который опубликовал скриншоты переписки с Притулой.





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