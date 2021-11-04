Бывший нардеп попал в реанимацию: что известно о его состоянии здоровья

Парламентарий I-VIII созывов в Верховной Раде Украины Ефим Звягильский сейчас находится в реанимации с коронавирусной болезнью. Об этом сообщает УНИАН, обнародуя комментарий избранника от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Иоффе.

Ефим Звягильский (фото из открытых источников)

По словам нардепа, помощник политика сообщил по телефону, что у господина Звягильского проблемы со здоровьем в связи с коронавирусной болезнью.

Он госпитализирован в киевскую больницу и находится в стабильном состоянии.

Также Иоффе уточнил, что экс-нардеп находится в реанимации киевского Института сердца. Его состояние стабильное.

В этом году Ефиму Звягильскому исполнилось 88 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что звезда "Служебного романа" госпитализирована с коронавирусом . Известная российская актриса Алиса Фрейндлих, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Служебный роман", попала в реанимацию из-за коронавирусной инфекции. У 86-летней знаменитости большое поражение легких, поэтому ближайшую театральную постановку, в которой участвовала актриса, вынуждены были отменить. Согласно информации, размещенной в Telegram-канале "Life Shot", у Алисы Фрейндлих 80 процентов поражения легких. Известно, что сейчас кислород поступает через аппарат для неинвазивной вентиляции легких, динамика отрицательна. В больницу актриса попала еще 25 декабря, тогда у нее было поражено 36 процентов легких. Спустя время пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова заявила, что Фрейндлих сейчас находится в реанимационной палате и ее состояние стабильное.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!