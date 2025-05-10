Бывший мэр Херсона отказался от обмена в пользу другого пленника

Бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко, находящийся в плену россиян с 2022 года, отказался от обмена в пользу другого тяжелобольного пленника.

Владимир Николаенко в плену. Фото из открытых источников

Об этом стало известно во время специального мероприятия в ОБСЕ, организованного Медийной инициативой по правам человека совместно с Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG), Центром прав человека ZMINA и Крымской правозащитной группой.

Племянница пленника Анна Коршун-Самчук сообщила, что Владимир Николаенко после содержания в оккупированном Крыму был переведен в исправительную колонию №7 города Пакино Владимирской области. Городского голову должны были обменять, но он уступил место тяжелобольному пленнику.

Обмен должен был состояться в 2022 году, но тот вместо себя просил уволить сокамерника, у которого на ноге была гангрена. Николаенко боялся, что мужчина из-за тяжелого состояния здоровья не выживет в российской неволе. С тех пор российская сторона не включала его в списки на обмен.

Владимир Николаенко держат в бесчеловечных условиях и без оказания медицинской помощи. Также нет информации о статусе Владимира Николаенко, ведь россияне не предъявляли ему каких-либо обвинений или наказаний.

"От имени семей гражданских удерживаемых прошу способствовать их освобождению. Их содержание нарушает все нормы и законы. Я живу в Херсоне, где россияне ежедневно обстреливают гражданское население. Мы хотим понимать, сможем ли дожить до освобождения наших родных от содержания", — сказала Анна.

Похищение экс-мэра Владимира Николаенко

Владимир Николаенко был похищен 18 апреля 2022 года. В июле стало известно, что он отказался сотрудничать с коллаборантом Кириллом Стремоусовым.

Отметим, что Владимир Николаенко с 2014 по 2020 год был городским председателем Херсона. Тогда он противостоял силам, имеющим "пророссийские корни". А его помощницей в этом была известная херсонская активистка Екатерина Гандзюк, работавшая советницей городского головы.

3 мая он был показан в сюжете в пропагандистском сюжете на российском телеканале. Российский журналист пытался заставить Николаенко признать главнокомандующего УПА Романа Шухевича нацистом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 6 мая Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей фронтовой линии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.