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Главная Новости Общество происшествия Бывший боевик взорвал так называемых "полицейских" ЛНР (ВИДЕО)
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Бывший боевик взорвал так называемых "полицейских" ЛНР (ВИДЕО)

"Дезертир" террористической группировки ЛНР убил своих бывших коллег, когда те попытались задержать его по подозрению в убийстве

сегодня, 11:23
Автор:

Виолетта Комаровская
Бывший боевик взорвал так называемых "полицейских" ЛНР (ВИДЕО)

В сети появилось видео взрыва в оккупированной Любимовке Луганской области. Несколько дней назад бывший боевик бросил гранату в так называемых "полицейских" ЛНР, которые приехали его задержать. Об этом у себя в Twitter написал Денис Казанский, представитель Донецка на мирных переговорах в Минске. 

Все случилось еще 28 июня. "Полицейские" приехали к дому местного жителя, чтобы задержать его. Мужчину подозревали в том, что он, якобы, ранее расстрелял двух других силовиков. Казанский пишет, что они в свое время воевали против Украины. Оба - бывшие украинские милиционеры, которые в 2014 году перешли на сторону боевиков. Подозреваемый - также бывший боевик. Ранее он воевал против сил АТО. Когда, так называемые, "правоохранители" подъехали к его дому, мужчина бросил в автомобиль гранату РГ-42. 

Во время взрыва машину частично разворотило. Крыша буквально отлетела. Момент взрыва зафиксировала камера из автомобиля, который проезжал рядом. Эти кадры также опубликовал Денис Казанский. Осторожно, на видео слышно нецензурную лексику. 

Сообщили о взрыве в Любимовке, которая расположена в пригороде Ровеньков, и в Штабе операции объединенных сил. Мужчину, к которому приехали "полицейские" там называют дезертиром. Якобы боевики устроили на него охоту из-за того, что тот сбежал  из оккупационных войск. 

"Во время этой охоты дезертир застрелил двух, так называемых, "милиционеров", отрубил им руки и ноги и хотел спрятать трупы. Тогда к нему направили еще одну группу захвата. Так называемый "Беркут". Но, видимо, дезертир очень не хотел возвращаться к боевикам, поэтому бросил в них гранату. "Беркутовцы" с позором убежали", - написали в штабе ООС. 

По информации Штаба, мужчину все же задержала третья группа захвата.

"Видимо, у бывшего "ополченца" уже нечем было отбиваться", - подытожили в пресс-службе Операции.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, на что идут боевики на Донбассе лишь бы не служить оккупантам. 


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