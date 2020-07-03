Бывший боевик взорвал так называемых "полицейских" ЛНР (ВИДЕО)

В сети появилось видео взрыва в оккупированной Любимовке Луганской области. Несколько дней назад бывший боевик бросил гранату в так называемых "полицейских" ЛНР, которые приехали его задержать. Об этом у себя в Twitter написал Денис Казанский, представитель Донецка на мирных переговорах в Минске.

Все случилось еще 28 июня. "Полицейские" приехали к дому местного жителя, чтобы задержать его. Мужчину подозревали в том, что он, якобы, ранее расстрелял двух других силовиков. Казанский пишет, что они в свое время воевали против Украины. Оба - бывшие украинские милиционеры, которые в 2014 году перешли на сторону боевиков. Подозреваемый - также бывший боевик. Ранее он воевал против сил АТО. Когда, так называемые, "правоохранители" подъехали к его дому, мужчина бросил в автомобиль гранату РГ-42.

Во время взрыва машину частично разворотило. Крыша буквально отлетела. Момент взрыва зафиксировала камера из автомобиля, который проезжал рядом. Эти кадры также опубликовал Денис Казанский. Осторожно, на видео слышно нецензурную лексику.

Сообщили о взрыве в Любимовке, которая расположена в пригороде Ровеньков, и в Штабе операции объединенных сил. Мужчину, к которому приехали "полицейские" там называют дезертиром. Якобы боевики устроили на него охоту из-за того, что тот сбежал из оккупационных войск.

"Во время этой охоты дезертир застрелил двух, так называемых, "милиционеров", отрубил им руки и ноги и хотел спрятать трупы. Тогда к нему направили еще одну группу захвата. Так называемый "Беркут". Но, видимо, дезертир очень не хотел возвращаться к боевикам, поэтому бросил в них гранату. "Беркутовцы" с позором убежали", - написали в штабе ООС.

По информации Штаба, мужчину все же задержала третья группа захвата.

"Видимо, у бывшего "ополченца" уже нечем было отбиваться", - подытожили в пресс-службе Операции.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, на что идут боевики на Донбассе лишь бы не служить оккупантам.

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