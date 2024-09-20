Бывшему срочнику ВСУ из Запорожья грозит пожизненное: что он совершил

Служба безопасности задержала агента военной разведки россии в Запорожье. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые вовлечены в боевые действия на южном фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

По данным контрразведки СБУ, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении.

Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочном количестве и наименовании боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую.

Для получения разведданных оккупанты завербовали 22-летнего демобилизованного срочника, который ранее проходил службу в одном из военных гарнизонов Украины.

В поле зрения военной разведки рф молодой человек попал через своих родителей, проживающих на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничающих с российской спецслужбой.

В мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известного как гру), базирующегося в Севастополе. Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.

Сначала вражеский спецслужбист запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических составов воинской части, где бывший срочник проходил службу.

Затем по заданию игры предатель начал обходить прифронтовый город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, которыми они двигаются в направлении передовой.

Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.

Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "с поличным", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.











