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Бывшего командира ТРО "Юг" будут судить за привлечение бойцов к строительству собственного имения, - ДБР

По состоянию на сегодняшний день, после увольнения со службы, экскомандир подозревается в злоупотреблении служебным положением.

сегодня, 12:42
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Клименко Елена

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) завершили расследование в отношении бывшего командира регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который привлекал своих подчиненных к незаконному строительству частного имения. Обвинительный акт по результатам досудебного расследования был передан в суд для дальнейшего разбирательства.

Бывшего командира ТРО "Юг" будут судить за привлечение бойцов к строительству собственного имения, - ДБР

Фото: из открытых источников

В 2023 году это чиновник организовал работу трех военнослужащих, которые в течение более года занимались возведением его личного дома. Вместо того чтобы выполнять боевые задания на передовой, они получали доплаты под видом участия в операциях на фронте.

По состоянию на сегодняшний день, после увольнения со службы, экскомандир подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Сейчас процессуальное руководство по этому делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, обеспечивающая надлежащий надзор за расследованием и подготовкой обвинительного акта. Важной частью этого процесса является также обеспечение восстановления справедливости и защиты прав военнослужащих, неправомерно привлеченных к выполнению работ, не связанных с их прямыми обязанностями.

Как уже ранее писал портал "Комментарии", на Львовщине работники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили коррупционную схему , к которой оказались причастны депутат Львовского областного совета и заместитель городского головы одной из территориальных общин. Их обвиняют в мошенничестве в целях получения большой суммы денег от предпринимателя.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-ekskomandira-tro-pivden-yakij-zaluchav-bijciv-do-budivnictva-maetku
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